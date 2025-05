video suggerito

Dino Giarrusso all’Isola: “Usiamo questo spazio per chiedere la pace a Gaza e in Ucraina” Dino Giarrusso arriva all’Isola dei famosi 2025 nel corso della seconda puntata del 12 maggio. Il giornalista ed ex conduttore de Le Iene approfitta della diretta su Canale5 per lanciare un messaggio di pace: “Ricordiamoci che qui stiamo divertendo il pubblico ma a Gaza e in Ucraina c’è ancora la guerra”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Stefania Rocco

76 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dino Giarrusso si prepara a sbarcare all’Isola dei famosi nel ruolo di concorrente. Il benvenuto ufficiale in Honduras è arrivato nel corso della seconda puntata del reality andata in onda lunedì 12 maggio. Ad accogliere l’ex Iena è stata la conduttrice Veronica Gentili ma i primi saluti del giornalista sono stati quelli rivolti a Simona Ventura, opinionista dell’Isola e sua ex collega a Le Iene. Giarrusso ha quindi spiegato il motivo che lo ha costretto a posticipare di una settimana la sua partenza per l’Isola: “Mi ero rotto tre costole giocando a calcio e mi hanno fatto attendere una settimana ma adesso mi sento bene”.

Perché Dino Giarrusso partecipa all’Isola dei famosi

Giarrusso, a domanda di Gentili che gli ha chiesto se avesse ben chiare le difficoltà alle quali sarebbe andato incontro, ha spiegato di avere attentamente ponderato ogni possibilità: “Partecipo perché credo ne valga la pena, altrimenti non sarei qua. Fame, sonno, insetti e angherie dei compagni? Temo tutto ma ho fatto un percorso nella vita. Adesso sono il direttore editoriale di un quotidiano che si chiama L’identità, sono su Radio Cusano Campus con un programma quotidiano e li abbiamo sospesi per essere qui perché esiste un mondo, quello dei reality, che appassiona milioni di italiani e forse è strato sbagliato trascurarlo. Invece è bello entrare in un mondo nuovo, conoscerlo e farsi conoscere”.

L’appello per la pace a Gaza e in Ucraina

Giarrusso ha quindi chiesto qualche minuto per sé che ha utilizzato per lanciare un appello importante: “Prima di raggiungere la Palapa, vorrei rubare trenta secondi poi mi taccio e faccio il concorrente. Siamo qui per fare cose divertenti e divertire il pubblico ma, quando finisce l’Isola, ricordiamoci che esistono posti nel mondo in cui c’è ancora la guerra. A Gaza, in Ucraina ci sono ancora bambini che stanno morendo. Se partisse un messaggio di pace dall’Isola e non solo dai palazzi del potere, sarebbe una cosa bellissima”. Un messaggio cui Veronica Gentili si è accodata.