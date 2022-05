Diego Bianchi al batterista dei Police: “Ma è vero che Sting fa 5 ore di sesso al giorno?” Zoro ha stuzzicato il batterista con una serie di domande sui Police e non ha potuto fare a meno di togliersi la curiosità sull’ormai nota “leggenda” sulle performance sessuali dell’ex leader della band Sting.

A cura di Giulia Turco

A Propaganda Live sono stati ospiti in studio Irene Grandi e lo storico batterista dei Police Stewart Copeland. I due artisti si sono esibiti sul palco in una versione dell'iconico brano Message in a bottle, ma non prima di una pungente intervista del conduttore. Zoro ha stuzzicato il batterista con una serie di domande sui Police e non ha potuto fare a meno di togliersi la curiosità sull'ormai nota "leggenda" sulle performance sessuali dell'ex leader della band Sting.

L'intervista di Zoro a Stewart Copeland

"Non voglio fare la parte del fan che ti tartassa di domande sui Police, ma io sono proprio della generazione che è stata presa in pieno dai Police, fulminata. Per quelli della mia età sei come un Beatles", ha iniziato Diego Bianchi. Con riferimento al loro incontro prima della puntata ha detto: "Non voglio farti le solite domande sui Police e su che rapporti avete e te l’ho promesso. Tu mi hai detto che posso anche chiederti se è vero che Sting fa 5 ore di sesso al giorno. Ti ho detto ma figurati se ti chiedo una cosa del genere. Ma ormai che ci siamo, è vero?", lo ha spiazzato. Il batterista ha replicato con ironia: "Beh, inclusa la cena e il film".

Perché si dice che Sting pratichi diverse ore di sesso al giorno

La "leggenda" risale ad una vecchia intervista dell'ex leader dei Police Sting, che rispondendo ad una domanda che gli venne posta dai giornali inglesi, dichiarò con disinvoltura e naturalezza di riuscire ad avere rapporti sessuali fino a sette ore al giorno. La dichiarazione fece all'epoca il giro del mondo e, ancora oggi, puntualmente durante le apparizioni pubbliche l'artista viene incalzato sull'argomento. Come lui stesso aveva precisato in un'intervista rilasciata all'Esquire negli anni '90, le sette ore di rapporto "includono la cena e la visione di un film".