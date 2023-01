Dedicato a Gianluca Vialli, su Rai2 c’è “La bella stagione” che racconta lo scudetto della Sampdoria Su Rai2 andrà in onda il documentario diretto da Marco Ponti “La bella stagione” che racconta la straordinaria cavalcata della Sampdoria in onore a Gianluca Vialli.

Una serata dedicata a Gianluca Vialli quella di sabato 7 gennaio 2023. Su Rai2 andrà in onda il documentario diretto da Marco Ponti "La bella stagione" che racconta la straordinaria cavalcata della Sampdoria del presidente Mantovani. In quella squadra, i gemelli del gol: Gianluca Vialli e Roberto Mancini, che trascinarono i blucerchiati a uno storico primo scudetto. Il film è stato presentato in anteprima nel corso dell'ultima edizione dl Torino Film Festival ed è stato poi distribuito al cinema il 28 novembre 2022.

Gianluca Vialli e Roberto Mancini protagonisti de La Bella Stagione

Gianluca Vialli e Roberto Mancini, mattatori in campo in quella fantastica annata, sono i narratori protagonisti de "La bella stagione". All'interno del docu-film le testimonianze dei diretti partecipanti e non di quell'avventura: Gianluca Pagliuca, Giulio Nuciari, Luca Pellegrini, Toninho Cerezo, Fausto Pari, Moreno Mannini, Ivano Bonetti, Giovanni Invernizzi, Pietro Vierchowod, Attilio Lombardo, Marco Lanna, Giuseppe Dossena, Giuseppe Bergomi, Federico Chiesa, Franco Ordine e Paolo Condò.

L'ultima volta in pubblico di Gianluca Vialli

Proprio in relazione a "La Bella Stagione" risale l'ultima apparizione televisiva di Gianluca Vialli, prima dell'aggravarsi della sua malattia. Era il 27 novembre quando, ospiti di Che tempo che fa, Roberto Mancini e Gianluca Vialli hanno presentato il documentario nel programma di Fabio Fazio: "È una storia d'amore", spiegava Gianluca Vialli, "tra noi e un club straordinario. Racconta di un'avventura sportiva bellissima ma anche di quello che succedeva fuori dal campo. Vengono fuori valori importanti come il senso di appartenenza, l'amicizia e la voglia di fare qualcosa di importante tutti insieme. Ho pianto quando l'ho visto, ho pianto stasera. È stato bellissimo farlo e molto emozionante vederlo".