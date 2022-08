“Debiti per oltre 100 mila euro”: pignorato il compenso di Marco Senise all’Isola dei Famosi Il cachet del concorrente è stato bloccato a causa di un debito pregresso per un immobile acquistato da Senise a Roma. Banijay: “La predetta somma è sottoposta a vincolo e sarà custodita nel rispetto dei termini di legge”.

A cura di Andrea Parrella

Pignoramento di tutto il compenso percepito all'Isola dei Famosi. Il conduttore Marco Senise, noto per la sua presenza nel programma televisivo Forum, ma anche per la partecipazione al reality nell'ultima edizione andata in onda in primavera su Canale 5, si trova al centro di una vicenda finita in queste ore sulle pagine del Messaggero. Il giornale romano fa sapere che il conduttore ha subito il pignoramento dell'intera somma percepita per la sua partecipazione al reality show a causa di "un debito pregresso con la Colli d'Oro srl, che il 30 aprile del 2013 gli aveva notificato un decreto ingiuntivo per 51mila euro e un altro, il 5 ottobre 2015, da 23mila".

Le difficoltà legali per Senise sarebbero arrivate subito dopo il ritorno dall'Isola dei Famosi. Il conduttore aveva acquistato nel 2008 un appartamento in via Ardeatina, ma non aveva mai saldato alla società costruttrice (C.I.P.I Immobiliare srl) il debito in questione. Di conseguenza, riporta ancora Il Messaggero, è scattato il pignoramento, che la società Colli d'Oro, la quale nel frattempo aveva acquisito il credito della società costruttrice, ha notificato direttamente presso terzi a Banijay Italia spa, la società che produce L'Isola dei Famosi e molti altri programmi in onda sulla Tv italiana.

I compensi per Senise, che è rimasto all'Isola dei Famosi per un mese prima di essere eliminato, non sono mai arrivati al volto Tv, essendo stati oggetto di pignoramento. Il 2 agosto Banijay Italia, attraverso una nota, aveva fatto sapere di dovere a Senise la somma complessiva 11.338 euro, specificando che "La predetta somma è sottoposta a vincolo e sarà custodita nel rispetto dei termini di legge sino ai provvedimenti di assegnazione da parte del Giudice competente". La cifra per la quale è stata fatta istanza di pignoramento da parte dell'avvocato difensore della società creditrice è di 112mila euro, spese legali e interessi compresi. Al momento non ci sono state dichiarazioni pubbliche da parte di Senise, nemmeno attraverso le sue pagine social.