Daniele Alesini lascia L'Eredità da campione: "Torno al mio lavoro in ospedale" Il concorrente, che si è aggiudicato la cifra record di 285mila euro da quando è campione a L'Eredità, annuncia il ritiro dal programma. Liorni: "Uno dei campioni più grandi di sempre".

A cura di Andrea Parrella

Daniele Alesini non tornerà a L'Eredità. Il campione che ha lasciato il segno su queste prime settimane di ritorno del programma, ha deciso di rinunciare alla possibilità di tornare, annunciando il ritiro nella puntata di sabato 27 gennaio. "Torno al lavoro in ospedale. Grazie ai miei colleghi che mi hanno coperto in questo periodo", ha detto il 38enne Daniele Alesini, oncologo all'Ospedale Santo Spirito in Sassia, annunciando ai telespettatori la decisione di rinunciare al diritto di tornare nella puntata successiva, sorprendendo il pubblico da casa. Queste le parole del concorrente:

Devo dirvi che tutti i bei viaggi, ad un certo punto, devono arrivare ad una fine. Per me, oggi è il momento di tornare a lavoro. Ho chiesto tanto ai colleghi che sono stati fino ad oggi supportivi, hanno fatto il massimo ma devo andare dove oggi c’è bisogno di me. Vi saluto. Stasera non sarò alla Ghigliottina. Una parola la voglio scrivere. Voglio dire grazie… a te Marco che sei straordinario, grazie al pubblico che mi ha supportato e sopportato. Grazie a tutti gli straordinari professionisti della Rai e della Banijay che hanno reso questa esperienza meravigliosa, inaspettata ma indimenticabile. Grazie davvero a tutti”

Le vittorie di Alesini a L'Eredità

Marco Liorni ha accolto queste parole con sorpresa, definendo Alesini uno dei più grandi campioni di sempre e invitandolo già da ora al torneo dei campionissimi. D'altronde, Alesini non può dirsi scontento dell'avventura a L'Eredità, che gli ha permesso di portare a casa un consistente gruzzolo di 285.000 euro totali incassati con le due vincite alla Ghigliottina in due sere differenti. Sono seguiti poi altri tentativi, anche grazie al nuovo regolamento del programma che consente agli ultimi tre concorrenti di ogni puntata di tornare la sera successiva, ma nessuna ulteriore vittoria per il concorrente, che ha rivelato in una recente intervista in che modo spenderà questi soldi: "Ho tre bimbi piccoli (Niccolò, 9 anni, Alice 6 e mezzo e Olivia, 2) e la casa comincia ad andarci stretta".

Alesini il primo campione de L'Eredità con Marco Liorni

Alesini è il primo campione seriale dell'era Liorni alla conduzione de L'Eredità. Il conduttore, che ha preso in carico il programma dopo la fine dell'esperienza a Reazione a Catena, è partito meglio della precedente versione con Flavio Insinna. Seppure sia ancora presto per i bilanci e valga il principio dell'aspettativa, la partenza della nuova stagione nella puntata di martedì 2 gennaio 2024 è valsa a Liorni un risultato di 3.540.000 spettatori netti per un 23.4% di share. La stessa puntata di esordio con Flavio Insinna nella scorsa stagione, il 31 ottobre 2022, si era fermata a 3.270.000 spettatori netti per il 23.7% di share. L'analisi degli ascolti delle prime settimane sapranno dire di più del percorso di Liorni a L'Eredità, ma il debutto è di quelli che fanno ben sperare.