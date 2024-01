Vincita record a L’Eredità, il concorrente festeggiato da Marco Liorni: “Mi gira la testa” Vincita record a L’Eredità, dove Marco Liorni festeggia il concorrente Daniele Alesini il quale, dopo la vittoria di oltre 90mila euro dei giorni scorsi, indovina nuovamente la parola della Ghigliottina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

51 CONDIVISIONI condividi chiudi

Vincita record a L'Eredità di Marco Liorni. Il quiz, passato nelle mani di Liorni dopo la gestione Insinna e ripartito a inizio 2024, ha visto il concorrente Daniele Alesini mettere a segno un record nelle prime settimane di messa in onda del programma. Il campione della puntata andata in onda il 14 gennaio è riuscito ad accaparrarsi la somma di 190.000 euro in gettoni d'oro indovinando la parola finale della Ghigliottina, lo storico gioco finale del programma.

La vittoria di Daniele Alesini

Dopo aver battuto la sfidante al penultimo gioco 100 secondi, una delle novità introdotte in questa edizione, Daniele Alesini ha quindi affrontato l'ultimo gioco della trasmissione, indovinando la parola "vuoto" come punto di collegamento tra le cinque proposte: “insieme”, “ritorno”, “potere”, “sacco” e “posto”. Il concorrente ha spiegato che i punti determinanti sono stati i riferimenti a un insieme vuoto, il vuoto di potere e il gioco per bambini sacco pieno/sacco vuoto. Senza mai dimezzare il montepremi, il concorrente si è quindi riuscito ad accaparrare la cifra di 190mila euro, che va sommata alla vittoria del giorno precedente di 95mila euro, per un totale di 285.000 euro incassati. “Mi gira la testa. Mi trema seriamente la mano“ ha detto il campione, visibilmente emozionato, mentre Liorni e il cast del programma festeggiavano il momento.

La partenza di Liorni a L'Eredità

Intanto è un Liorni che può sorridere per la partenza della sua Eredità. Il conduttore, che ha preso in carico il programma dopo la fine dell'esperienza a Reazione a Catena, è partito meglio della precedente versione con Flavio Insinna. Seppure sia ancora presto per i bilanci e valga il principio dell'aspettativa, la partenza della nuova stagione nella puntata di martedì 2 gennaio 2024 è valsa a Liorni un risultato di 3.540.000 spettatori netti per un 23.4% di share. La stessa puntata di esordio con Flavio Insinna nella scorsa stagione, il 31 ottobre 2022, si era fermata a 3.270.000 spettatori netti per il 23.7% di share. L'analisi degli ascolti delle prime settimane sapranno dire di più del percorso di Liorni a L'Eredità, ma il debutto è di quelli che fanno ben sperare.