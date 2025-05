video suggerito

Da Vincenzo Mollica al record di Ambra Angiolini e Piero Chiambretti: storia del Concertone del Primo Maggio I conduttori del Concertone del Primo Maggio 2025 sono confermati per il secondo anno consecutivo. Non una prassi nella storia di questo evento, che nella sua storia ha visto avvicendarsi tantissimi volti noti, con delle ricorrenze. Ecco i numeri di 36 anni di storia.

A cura di Andrea Parrella

Il Concertone del Primo Maggio non è solo un appuntamento di spettacolo, ma un momento di festa che si inscrive nella storia politica e sociale italiana. Giunto alla sua 36esima edizione, quest'anno vedrà confermata per il secondo anno consecutivo una squadra di quattro conduttori, composta da Noemi, Ermal Meta, Big Mama e Vincenzo Schettini.

I primi conduttori del Concertone

La conferma alla conduzione del Concerto del Primo Maggio si è verificata diverse volte nel corso della storia di questo evento, ma non è una prassi consolidata. Ad inaugurare la manifestazione nel 1990 erano stati Carlo Massarini ed Ombretta Colli, che non sono stati tuttavia confermati l'anno successivo. A partire dal 1991 la Rai scelse di affidare la conduzione dell'evento a Vincenzo Mollica, che ha presentato l'evento in solitaria per quattro edizioni, eccetto quella del 1993 nella quale era presente anche Paolo Zaccagnini.

L'era Chiambretti

Nel 1995 Mollica cede lo scettro a Piero Chiambretti e Kay Rush, che per tre anni consecutivi presentano l'evento. Con loro c'è Paolo Rossi per il primo e Gianni Minà per i successivi. Nel 1998 la conduzione del Concertone viene affidata al trio composto da Paola Maugeri, Pierluigi Diaco ed Enrico Silvestrin, prima di un altro triennio targato Chiambretti: lo affiancheranno prima Asia Argento e Paolo Damasio, poi di nuovo Kay Rush per la prima edizione del nuovo millennio e poi, nel 2001, Sarah Felberbaum e Rosalinda Celentano.

Il record eguagliato da Ambra, poi Amendola e Bisio

Con sei edizioni condotte Piero Chiambretti detiene lo scettro del Concertone del Primo Maggio e lo manterrà per circa 15 anni. Nel 2018, infatti, inizia l'interregno di Ambra Angiolini, che guiderà l'evento fino al 2023 eguagliando il record di Chiambretti con sei edizioni consecutive. A Chiambretti sono successi due Claudio: Amendola che ha presentato l'evento per due edizioni consecutive (una con Paola Cortellesi e Marco Baldini), poi Bisio, che invece ha guidato il Concertone per tre anni consecutivi, fino al 2006. Ad aggiungersi alla lista di chi ha condotto il Concertone del Primo Maggio più di una volta c'è Camila Raznovich, presentatrice per due volte, ma non consecutive, prima nel 2015 in solitaria e poi nel 2017 con Clementino.