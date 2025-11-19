Programmi tv
Da Too Hot To Handle al Grande Fratello, Klodian Mihaj ritorna in tv

Klodian Mihaj, volto televisivo conosciuto per la partecipazione a Too Hot To Handle Italia, torna in tv nel format kosovaro del Grande Fratello. Ora è un concorrente del Big Brother VIP Kosova.
A cura di Gaia Martino
L'ex partecipante di Too Hot To Handle Italia, Klodian Mihaj, è tornato in tv. Stavolta non in un reality italiano, bensì in Kosovo: è entrato a far parte del format kosovaro del Grande Fratello.

Conosciuto dal pubblico italiano per la sua esperienza nel reality ambientato a Santo Domingo, disponibile per la visione su Netflix, ha origini albanesi: ecco perché è approdato nel programma in Kosovo, dove si parla albanese. Episodio analogo capitò con Heidi Baci, ex concorrente del Grande Fratello in Italia, conosciuta anche in Albania. Nella puntata di due sere fa, il modello e volto televisivo di Venezia, classe 1999, è approdato nella casa spiata da telecamere 24 ore su 24, ed è stato accolto calorosamente dal pubblico: davanti al conduttore, prima di varcare la porta rossa, si è detto pronto a creare dinamiche e ad essere il concorrente più "attivo" dell'edizione.

Il giovane ha mostrato di avere carattere e soprattutto di essere un affabile tentatore: nel villaggio di Too Hot To Handle intraprese una relazione con Michelle Veronesi, conosciuta nel programma. Una volta terminato il reality, entrambi non hanno mai parlato pubblicamente della loro storia, sebbene ogni indizio sembrava suggerire che stessero ancora insieme.

Klodian e Michelle
Klodian e Michelle

Soltanto negli ultimi giorni Klodian Mihaj ha rotto il silenzio e annunciato la rottura con la modella. Sui social ha così scritto: "È stata un’esperienza fighissima e la nostra è stata sicuramente una bella conoscenza. Rimane un bel ricordo che però ormai appartiene al passato. I motivi resteranno privati, com’è giusto che sia. Ora sto per iniziare un nuovo percorso, lavorativo e personale, e tutto ciò che riguarda la mia "nuova" vita sentimentale lo scoprirete col tempo, con naturalezza. Per me è semplicemente il momento di voltare pagina. Grazie a chi mi segue sempre".

Eleonora D'Amore
