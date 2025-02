video suggerito

Cruciani sul caso Parlato difende Criscitiello: "Queste cose si fanno in privato, è stato trasparente e surreale" Il conduttore è intervenuto a Sportitalia per commentare il licenziamento in diretta di Manuel Parlato: "Momento surreale e trasparente. Queste cose si fanno in privato e non si raccontano in pubblico, ma sono convinto che Criscitiello lo riprenderà".

Giuseppe Cruciani è intervenuto in diretta a Sportitalia per commentare il caso Parlato-Criscitiello. "Benvenuti nel club delle shitstorm napoletane", scherza il conduttore de La Zanzara, "io sono un esperto del vittimismo che viene da Napoli". Poi spiega: "Come tutti ho visto quello che è avvenuto e l'ho trovato surreale e trasparente". Su Manuel Parlato: "Queste cose si fanno in privato e non si raccontano in pubblico". Poi la previsione: "Sono convinto che tornerà a lavorare con Sportitalia".

Le parole di Giuseppe Cruciani sul licenziamento di Manuel Parlato

Tra l'autoritarismo di Criscitiello e l'inopportunità di Parlato, Cruciani si pone nel mezzo ma separa gli ambiti: "Una persona ha il potere di fare quello che ha fatto, evidentemente si è sentito di proteggere un altro che lavorava per lui".

Ho visto, come tutti, le immagini di quello che è avvenuto negli studi di Sportitalia che ha espresso delle critiche nei confronti di Tancredi Palmeri per quel siparietto divertentissimo. Poi Michele Criscitiello, in diretta, gli ha detto: torna a lavorare Canale 21. L'ho trovato surreale e trasparente. Queste cose si fanno in privato e non si raccontano in pubblico. Una persona ha il potere di fare quello che ha fatto, evidentemente si è sentito di proteggere un altro che lavorava per lui. Più trasparente di così, non si può. Non perché Michele è qui, non so se l'avrei fatto, ma in un momento di trasparenza ha detto: qui non lavori più.

"Non penso che tu volessi dire torna a lavorare nella mer*a"

E sulle critiche riguardo all'invito a "tornare a lavorare a Canale 21", Cruciani: "Su Canale 21, cosa intendevi? Mica lo hai mandato a lavorare nella mer*a? Mica intendevi questo. È stata un'uscita di cuore e di pancia. Faccio una previsione: alla fine, Parlato tornerà a lavorare con Sportitalia".