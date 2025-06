Cristina Plevani si rifiuta di aiutare Mario Adinolfi all’Isola: “Non sono la tua serva”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Foto Frezza La Fata/IPA

All'Isola dei famosi 2025, Cristina Plevani non accetta di essere definita "la serva", "l'ancella" o "la burattina" di Mario Adinolfi. Così, ha fatto sapere al naufrago che non ha più intenzione di aiutarlo, anche perché ormai è dimagrito di 22 chili e molte cose è in grado di farle da solo. Mario Adinolfi non è apparso particolarmente contento della decisione della naufraga.

Cristina Plevani si rifiuta di aiutare Mario Adinolfi

Cristina Plevani ha chiarito che d'ora in poi Mario Adinolfi dovrà iniziare a badare a se stesso: "Quando c'è il cocco, te lo do in mano e te lo vai a pulire". E quando il naufrago ha replicato con un "No", la concorrente ha dimostrato di non avere intenzione di cambiare idea:

Impari. Perché ora le cose le puoi fare. Altrimenti dicono che sono la tua serva e la tua ancella. O addirittura burattina, come se avessi i fili attaccati. […] Non ti pulisco più il cocco. Sei dimagrito, sei agile a camminare, il tuo cocco te lo prendi, te lo sciacqui, fai la fila con noi per mangiare. Sarò la signorina Rottenmeier. Tu sei Heidi e ti tratto male.

Mario Adinolfi ha commentato: "Heidi non me l'ha mai detto nessuno".

La reazione di Mario Adinolfi

In "confessionale", Mario Adinolfi – che all'Isola sta dimostrando un invidiabile atteggiamento zen – ha commentato: "La mia adorata Cristina oggi si è voluta trasformare nella signorina Rottenmeier. Io ho provato a spiegarle che la signorina Rottenmeier è una governante, quindi dovrebbe presiedere ai miei bisogni. In realtà sono io a essere sottomesso alle donne. Quindi quando Cristina ha cominciato a comandarmi, mi sono scattati quei riflessi incondizionati che mi fanno semplicemente obbedire". Dal canto suo, Cristina Plevani – sempre in "confessionale" – ha assicurato di voler tenere il punto:

Io la butto sul ridere, ma ridendo poi dico le cose. Gli do una mano ma visto che ha fatto le Mario Olimpiadi (nella scorsa puntata, per la prima volta si è cimentato con delle prove di abilità dato che ha perso 22 chili e ora può farlo, ndr) non esiste più il servito e riverito. È un naufrago, facciamo i naufraghi. Io so che di sicuro lui a casa è servito e riverito, ma io spero che sua moglie mi dica: "Brava Cristina, gli hai fatto muovere il deretano".