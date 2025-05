video suggerito

Cristina Plevani confessa: “Sono un’irrisolta” e Simona Ventura: “Il successo del Gf ti ha fatto male” Cristina Plevani si apre all’Isola dei Famosi: “Vivo senza sentimenti per non essere fragile”. Simona Ventura: “Il successo del GF ti ha fatto male, l’isola può aiutarti a rinascere”. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

207 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Cristina Plevani è una delle concorrenti dell'Isola dei Famosi, un'isola "dura" come ha confessato la conduttrice Veronica Gentili. E la storica prima vincitrice del primo Grande Fratello sta affrontando quest'esperienza senza risparmiarsi, nonostante sembri fredda e distaccata. "Venire a fare un altro reality", ha spiegato, "mi spaventava perché mi faceva pensare al fatto che qualcuno vede di nuovo come sono". Nella quarta puntata dell'Isola dei Famosi c'è stato questo momento molto intenso che finalmente ha fatto uscire fuori la Plevani.

Il crollo delle difese in diretta

"Cosa sta succedendo?" ha chiesto Veronica Gentili dopo aver mandato in onda una clip che mostrava momenti di fragilità della Plevani sull'isola. La risposta è arrivata dritta al cuore: "Non voglio lasciarmi andare alle emozioni, non voglio essere debole. E non voglio essere vista debole".

Lasciarsi andare alle emozioni mi toglie le barriere che mi sono costruita. Nella mia vita lascio fuori i sentimenti e vivo a discapito di questi. I sentimenti sono quella cosa che mi rendono fragile e mi fanno perdere le difese necessarie per affrontare la vita. So che sbaglio e so che non sono compresa da molti. Ho trovato questo equilibrio. Sono la prima ad ammettere che nonostante i miei quasi 53 anni sono un'irrisolta e con questo ci convivo da sempre.

L'intervento di Simona Ventura

L'intervento di Simona Ventura ha aggiunto un tassello fondamentale per comprendere il percorso della Plevani. Con la sua esperienza nel mondo dello spettacolo, la conduttrice ha tracciato un quadro lucido di cosa significhi essere catapultati dal nulla al successo televisivo.

Tu 25 anni fa sei partita ragazza comune e sei tornata con un successo che ti è saltato addosso come un treno in faccia. Non avevi gli strumenti affinché questo successo non ti facesse del male. Quelle emozioni che avevi provato in quel contesto, una volta uscita – eravate famosissimi, tutti vi cercavano, tutti vi volevano – ti sono saltate addosso e ti hanno fatto molto male.

Il messaggio finale di Simona Ventura ha toccato le corde più profonde: "Ti sei creata questa protezione perché tu non sentissi più male. Ma le emozioni non fanno questo. Credo che l'isola ti possa portare a lasciarti andare e avere più fiducia nelle tue emozioni. Spero che quest'isola possa aiutarti a ricominciare a vivere".