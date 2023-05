Cristiano Malgioglio: “Appena inizierò a vedermi patetico, lascerò la televisione” Cristiano Malgioglio si racconta nella puntata di domenica 7 maggio di Verissimo. Il cantautore parla della sua esperienza ad Amici, della possibilità di lasciare un giorno la tv e anche delle sofferenze che ha dovuto superare.

A cura di Ilaria Costabile

Cristiano Malgioglio è stato ospite della puntata di domenica 7 maggio di Verissimo. Il coach di Amici si è raccontato dallo studio del talent di Canale 5, dove ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera, parlando anche della possibilità di lasciare il mondo dello spettacolo, magari tra qualche anno.

Il successo e l'idea di lasciare la tv

Il cantautore ha raccontato di essere felice di questa nuova esperienza televisiva, offertagli da Maria De Filippi, dove dispensa consigli e considerazioni artistiche agli allievi della scuola di Canale 5. Eppure, l'idea di abbandonare la tv è un qualcosa che gli balena tra i pensieri: "Fra qualche anno, non so, andrò in pensione. Finché la mia immagine regge bene, io rimango, ma appena inizio a vedermi un po’ patetico me ne vado". Una considerazione fatta, partendo da una carriera lunghissima e piena di soddisfazioni:

A volte dico, non so se mi merito tutto questo, però a volte dico di sì, perché nella mia vita ho fatto tanti sacrifici, nessuno mi ha mai regalato niente, ho fatto tutto da solo. Soprattutto all’inizio mantenere il mio personaggio. Io avevo un linguaggio diverso da tutti gli altri, parlavo d’amore, ma il mio linguaggio non aveva né il maschile né il femminile, sono stato il primo a parlare di omosessualità. Il mio modo di essere così stravagante, a volte non mi ha premiato.

I dolori vissuti nella sua famiglia

Cristiano Malgioglio ha avuto molti momenti difficili nella sua vita e parlando con Silvia Toffanin ricorda il momento in cui ha saputo della scomparsa di sua sorella Francesca, avvenuta nel giorno del suo compleanno, il 23 aprile:

Mia sorella Francesca era la prima a chiamarmi per farmi gli auguri, quel giorno ho ricevuto questa telefonata, ero a Napoli, il mio cellulare era spento, ma i miei nipoti sapevano dove stessi alloggiando, e non sono stati degli auguri, ma una notizia spaventosa. Io ho due sorelle, Francesca e Filippi. Francesca era più espansiva, mi diceva sempre belle cose, mi manca tantissimo.

Purtroppo, i dolori legati alla sua famiglia non sono finiti, e per la prima volta il cantautore ne parla in televisione, raccontando di aver dovuto affrontare anche la morte di sua nipote, figlia di sua sorella Filippa: