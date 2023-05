Covid ad Amici 22, quando verrà registrata la Semifinale e quando andrà in onda Stando a quanto fa sapere Amici News, la Semifinale di Amici verrà registrata direttamente sabato 6 maggio in mattinata, lo stesso giorno della messa in onda su Canale 5. Il motivo del cambiamento di giorno di questa settimana è legato alla positività di alcuni allievi al Covid.

A cura di Elisabetta Murina

La Semifinale di Amici verrà registrata sabato 6 maggio, lo stesso giorno della messa in onda in prima serata su Canale 5. A farlo sapere la pagina Amici News, la quale spiega che il pubblico è stato convocato in studio domani intorno a mezzogiorno. Questa settimana, per la prima volta, la registrazione è stata posticipata per via di alcuni casi di positività al Covid rincontrati nella scuola. Gli allievi che hanno contratto il virus, stando a quanto si sa, sono Mattia, Isobel, Aaron e Angelina.

Quando verrà registrata la Semifinale di Amici

Stando a quanto fa sapere Amici News, l'ultima registrazione di Amici, quella della Semifinale, è prevista direttamente per sabato 6 maggio in mattinata. La stessa sera, la puntata verrà trasmessa in prima serata su Canale 5 e gli spettatori scopriranno i finalisti di questa edizione. Le altre settimane invece, gli appuntamenti venivano registrati il giovedì per poi andare in onda il sabato successivo, a distanza di due giorni. A far cambiare i programmi è stata la notizia che il Covid è entrato nella scuola di Maria De Filippi, con quattro allievi e diversi membri dello staff risultati positivi. Si tratta di Angelina, Aaron, Mattia e Isobel, che sono stati isolati da Wax e Maddalena.

Perché la registrazione della Semifinale è stata spostata

Questa settimana, la registrazione della Semifinale di Amici è stata posticipata per ben due volte. Dopo la notizia del Covid nella scuola, lanciata per primo da Dagospia, la puntata del 6 maggio era apparsa a rischio. Inizialmente, l'infuencer Amedeo Venza aveva fatto riferimento a Mattia e Maddalena come allievi positivi al virus, poco dopo però la mamma della ballerina aveva smentito via social l'indiscrezioni. Nel giro di poco poi sono arrivati ulteriori tasselli della vicenda: i positivi sono saliti a 14 (quattro allievi e 10 membri dello staff) e, nel daytime del 3 maggio, Mattia, Angelina, Aaron e Isobel sono stati isolati da Wax e Maddalena. Sempre la pagina Amici News, aveva parlato della registrazione sposata dal 4 al 5 maggio, poi però è stata rimandata ancora, direttamente al 6 maggio.