Cosa succederà stasera al Grande Fratello, le anticipazioni: l'eliminato, la crisi di Lorenzo e perché Helena non è finalista

A cura di Daniela Seclì

Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Giovedì 27 febbraio andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Le anticipazioni ufficiali del reality condotto da Alfonso Signorini svelano una puntata ricca di confronti tra gli inquilini della casa. Inoltre, si attende un importante verdetto. Uno dei concorrenti sarà eliminato e dovrà abbandonare la casa. A sfidarsi al televoto saranno Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Helena Prestes, Maria Teresa Ruta e Zeudi Di Palma. Vediamo le anticipazioni del programma di Alfonso Signorini con Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli.

Anticipazioni Grande Fratello della puntata di giovedì 27 febbraio

Le anticipazioni della puntata del Grande Fratello in onda giovedì 27 febbraio svelano che verrà concesso ampio spazio alla crisi di Lorenzo Spolverato, ma anche a Javier Martinez, che riceverà una sorpresa. Ma andiamo con ordine. La relazione tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta si fa sempre più turbolenta. I due continuano a litigare in modo sempre più acceso. In puntata avranno modo di chiarirsi con la mediazione di Alfonso Signorini. Inoltre, spazio anche al tormento di Helena Prestes, che non si spiega come mai non sia riuscita ancora a vincere il televoto e ad attestarsi come finalista del reality. In puntata si proverà a cercare una risposta. Infine, Javier Martinez riceverà una sorpresa. Oggi è il compleanno del concorrente e potrà festeggiare il compimento dei suoi trent'anni in compagnia del fratello Juan Manuel, che attraverserà la porta rossa per poterlo abbracciare.

Chi sarà eliminato dal Grande Fratello il 27 febbraio

Ad affrontare il verdetto del televoto saranno le cinque concorrenti in nomination: Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Helena Prestes, Maria Teresa Ruta e Zeudi Di Palma. Una di loro dovrà abbandonare definitivamente la casa del Grande Fratello, mettendo fine alla sua esperienza nel reality.