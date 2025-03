video suggerito

Cosa succederà stasera al Grande Fratello, le anticipazioni: eliminato, terzo finalista e le rivelazioni della mamma di Shaila Le anticipazioni della puntata del Grande Fratello in onda giovedì 6 marzo. Una serata cruciale: un concorrente sarà eliminato, sarà innescato il meccanismo che porterà alla proclamazione del terzo finalista, poi arriveranno le rivelazioni della madre di Shaila Gatta. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

96 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Giovedì 6 marzo andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. A giudicare dalle anticipazioni, la serata si preannuncia ricca di colpi di scena. Importanti verdetti nel corso del reality condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli. Un concorrente sarà eliminato, poi lo stratagemma per proclamare il terzo finalista. Inoltre, la madre di Shaila farà delle importanti rivelazioni. È prevista, infine, un'emozionante sorpresa per Mariavittoria Minghetti.

Anticipazioni Grande Fratello della puntata di giovedì 6 marzo

Le anticipazioni della puntata del Grande Fratello in onda giovedì 6 marzo. Shaila Gatta sta vivendo un momento di crisi perché ha ormai capito che la relazione tra lei e Lorenzo Spolverato non funziona. I continui confronti con il concorrente non hanno prodotto alcun risultato se non ulteriori incomprensioni. Ma stasera c'è una sorpresa ad attenderla. Nella casa tornerà sua madre Luisa. Stando alle anticipazioni ufficiali del reality condotto da Alfonso Signorni, la donna dovrà farle delle rivelazioni importanti. Che cosa le dirà? E quale sarà la reazione di Shaila Gatta? Non è tutto. Negli ultimi giorni Mariavittoria Minghetti si è messa a nudo, raccontando le sue fragilità. Stasera riceverà una lettera da parte del fratello con cui ha un rapporto conflittuale.

Chi sarà eliminato dal Grande Fratello il 6 marzo: le nomination per il terzo finalista

Sarà anche una serata ricca di importanti verdetti. Stasera un concorrente sarà eliminato. A sfidarsi al televoto Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti, Stefania Orlando e Federico Chimirri. Uno di loro lascerà la casa per sempre. Quello che i concorrenti non sanno è che al termine della serata, saranno convinti di fare le consuete nomination. In realtà, innescheranno un meccanismo che porterà alla proclamazione del terzo finalista nel corso della prossima puntata, quella di lunedì 10 marzo. Ricordiamo che la finale andrà in onda lunedì 31 marzo.