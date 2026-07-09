Cosa guardare stasera in TV se siete stufi dei Mondiali: da Celentano a Ilary Blasi, le alternative alla partita

Stasera, giovedì 9 luglio, Rai1 trasmetterà la partita Francia – Marocco. Per chi è stanco dei Mondiali di calcio, tre alternative per trascorrere una serata all’insegna della leggerezza.

Stasera proseguiranno su Rai1 gli appuntamenti in TV con le partite dei Mondiali di calcio. Siamo ormai ai quarti di finale. Ad affrontarsi giovedì 9 luglio saranno Francia e Marocco. L'appuntamento è alle ore 21:40 su Rai1. Le partite stanno ottenendo un ottimo riscontro in termini di ascolti, segno che molti italiani si stanno godendo le emozioni dei Mondiali nonostante l'assenza dell'Italia. Per chi, al contrario, dovesse essere ormai stufo del calcio, vi consigliamo tre alternative valide alla partita di stasera.

Partiamo da un vero e proprio cult offerto da Rete4. Una di quelle pellicole che si riguardano sempre volentieri. Alle ore 21:30 sarà possibile rivedere il film del 1981 Innamorato pazzo. Nel cast Adriano Celentano e Ornella Muti. Una trama divertente e leggera, perfetta per una calda serata estiva. Per chi non avesse ancora avuto modo di vedere il film, ecco di cosa parla. L'attrice Ornella Muti interpreta la principessa Cristina, promessa sposa a un miliardario. È un matrimonio di interesse che ha lo scopo di salvare il regno della famiglia della principessa, ormai caduta in miseria. In visita a Roma, però, Cristina incontra il simpatico conducente d'autobus Barnaba – interpretato dal Molleggiato – che le cambierà la vita.

Tim Battiti Live

Per chi, al contrario, preferisce lasciarsi alle spalle le fatiche (e il calore) della giornata e godersi una serata all'insegna della spensieratezza, la soluzione c'è. Canale5 propone una serata di musica in compagnia dei brani più amati del momento grazie a Battiti Live. Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia accoglieranno sul palco tantissimi artisti tra cui Emma, The Kolors, Samurai Jay, Ermal Meta, Gaia, Levante, Francesco Gabbani e tanti altri.

Scherzi a parte

Il palinsesto di giovedì 9 luglio offre anche un'interessante alternativa indirizzata a chi ha voglia di sorridere un po'. Sintonizzandosi su MediasetExtra, infatti, è possibile assistere a una vecchia edizione di Scherzi a parte. Per essere precisi, sul canale 55 del digitale terrestre andrà in onda una puntata del 2009. All'epoca, il programma era condotto da Teo Mammucari, Belén Rodriguez e Claudio Amendola. Nonostante alcuni scherzi siano rimasti impressi nella mente degli spettatori, sarà piacevole vederne altri mai visti o ormai dimenticati. L'appuntamento è alle ore 21:14.