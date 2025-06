video suggerito

Come partecipare a Reazione A Catena 2025 su Rai 1: regolamento e requisiti per diventare concorrente L’8 giugno 2025 inizia la nuova edizione di Reazione A Catena di Pino Insegno. I casting per poter partecipare sono già aperti: tutto quello che c’è da sapere per poter partecipare al programma. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Parte domenica 8 giugno 2025 la nuova edizione di Reazione A Catena, il game show condotto da Pino Insegno, in onda su Rai 1 dal lunedì alla domenica dalle ore 18.45 alle ore 19.55. Due squadre formate da tre persone ciascuna si sfidano a suon di parole e frasi con lo scopo di completare "catene di parole". Soltanto una squadra potrà arrivare al gioco finale, L'ultima catena, per vincere il montepremi. I casting per partecipare sono aperti.

Come partecipare ai casting di Reazione A Catena 2025

Per partecipare ai casting di Reazione A Catena è necessario formare una squadra di tre persone, con amici, parenti o colleghi, e iscriversi online ai casting, nella sezione dedicata nel sito Rai.it (Rai.it/Raicasting), compilando l’apposito form di iscrizione e sottoscrivendo le presenti modalità e criteri di selezione. La partecipazione al programma è a titolo gratuito e tutte le puntate saranno registrate, salvo diverse esigenze produttive.

Le selezioni: come sono scelti i concorrenti di Reazione A Catena

I componenti della squadra saranno chiamati a nominare un soggetto in qualità di "capitano" a cui la Rai assegnerà il premio eventualmente vinto – erogato in gettoni d'oro – dalla squadra. Durante la fase di iscrizione, al candidato arriverà una mail di conferma contenente il nome gruppo da comunicare ai compagni di squadra: questi ultimi, per iscriversi con lui e completare la terna, dovranno inserire l’esatta dicitura del nome nell'apposito campo presente nel form. La fase successiva della selezione si compone di un provino videoregistrato da Rai Casting.

Chi può candidarsi: requisiti e il regolamento

Per poter partecipare a Reazione A Catena sono necessari alcuni requisiti che si apprendono all'interno del documento presente sul sito della Rai. La squadra che si presenta ai provini sarà valutata sulla base della capacità di risolvere le associazioni logico linguistiche e altri giochi alla base del programma, la capacità comunicativa complessiva e quella dei tre singoli concorrenti che la compongono, l'affiatamento, la telegenia (non solo qualità estetiche ma anche la capacità di suscitare l’interesse del telespettatore attraverso la propria immagine). Stando a quanto si legge nel regolamento, i concorrenti non potranno avvalersi di suggerimenti, informazioni o quant’altro nel corso della gara e dovranno tenere un comportamento corretto durante tutta la permanenza negli studi o locali della RAI. Non potranno partecipare al programma in qualità di concorrenti le seguenti figure:

dipendenti, ex dipendenti ed i collaboratori della RAI e delle società del Gruppo e della Sony Pictures Entertainment Italia s.r.l. e delle loro collegate e controllate

le persone aventi un rapporto di parentela, affinità o coniugio con i soggetti su indicati

minorenni

coloro che hanno già partecipato alle puntate dell’edizione in corso a prescindere dal fatto se abbiano vinto o meno il montepremi accumulato

coloro che hanno partecipato e/o vinto a “Reazione a Catena” nell’edizione del 2024

coloro che hanno partecipato ai Tornei dei Campioni indipendentemente dall’anno in cui si sono svolti, a meno che non sia la Produzione stessa a contattarli per un nuovo Torneo o per puntate speciali

coloro che hanno partecipato in qualità di concorrenti ad altri programmi di giochi radiotelevisivi (anche di altre emittenti) dal 1° Gennaio 2024

le squadre che hanno partecipato e vinto a “Reazione a Catena” nelle edizioni precedenti a quella del 2024, fermo restando che i singoli componenti di dette ultime squadre potranno partecipare quali componenti di squadre diverse

coloro che hanno precedenti penali e/o procedimenti penali pendenti.

Dove si fanno i provini per Reazione A Catena

Dopo l'iscrizione sul sito Rai Casting, la selezione prevede un provino videoregistrato da Rai Casting che potrà essere effettuato per via telematica o svolgersi nelle sedi più facilmente raggiungibili dai componenti di ciascuna squadra o comunque nel luogo ove verranno fissati i provini.