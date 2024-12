video suggerito

Come partecipare a Chi vuol essere milionario su Canale5: regolamento e requisiti per diventare concorrente Al via la registrazione delle nuove puntate di Chi vuol essere milionario, programma condotto da Gerry Scotti in onda su Canale5. Al via i casting: come partecipare al programma, i requisiti richiesti e il regolamento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

58 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dal 9 dicembre al via le registrazioni della nuova edizione di Chi vuol essere milionario, programma condotto da Gerry Scotti. Come riporta DavideMaggio.it, le nuove puntate del quiz di Canale5 andranno in onda a partire dagli inizi del 2025. Come partecipare ai casting, i requisiti per diventare concorrente e il regolamento ufficiale.

Come partecipare ai casting di Chi vuol essere milionario

Per partecipare al programma Chi vuol essere milionario condotto da Gerry Scotti, occorre innanzitutto presentare la propria candidatura. Per richiedere di partecipare al programma basta inviare una mail all'indirizzo: casting.milionario@fremantle.com. Nella mail è necessario fornire i seguenti dati:

nome;

cognome;

numero di telefono;

indirizzo e-mail.

Durante la selezione saranno prese in considerazione anche le candidature pervenute per la passata edizione, escludendo ovviamente chi ha già avuto modo di partecipare. Nel regolamento ufficiale, inoltre, è precisato: "Fremantle sottoporrà alle selezioni solo il numero di candidati che riterrà opportuno per la realizzazione delle puntate del programma".

Chi può candidarsi: i requisiti e il regolamento

Come indicato nel regolamento consultabile sul sito Fremantle.it per essere ammessi alle selezioni occorre possedere dei requisiti ben precisi. Non potranno partecipare al programma Chi vuol essere milionario:

I minori di anni diciotto;

i dipendenti delle società appartenenti al Gruppo Mediaset e al Gruppo Fremantle (e/o le persone a loro legate, come coniugi e parenti fino al terzo grado);

le persone (e/o loro coniugi o parenti) che abbiano lavorato a Mediaset o nel Gruppo Fremantle, svolgendo ruoli connessi all’ideazione o alla realizzazione esecutiva del programma;

chi ha riportato condanne penali o hanno procedimenti penali pendenti a proprio carico;

chi ha già partecipato ad altre edizioni del programma;

chi ha partecipato a giochi radiotelevisivi anche in onda su altre emittenti dal 1° Gennaio 2023.

Le selezioni: come sono scelti i concorrenti di Chi vuol essere milionario

La selezione si articolerà in tre fasi. Nella prima fase, colloquio e test telefonico. La redazione casting contatterà telefonicamente i candidati facendo un primo colloquio. Lo scopo, in questa fase, sarà quello di raccogliere le prime informazioni come la professione e la provenienza, verificare le generalità e l'interesse a partecipare al programma. Inoltre il candidato dovrà rispondere a 15 domande di cultura generale con risposta aperta. Alla fine del colloquio, sarà comunicato l'esito del test. Chi avrà risposto correttamente ad almeno dieci domande, accederà alla seconda fase. Nella seconda fase di selezione c'è il provino. Fremantle comunicherà la sede. Il provino si articolerà in tre parti:

Test : i candidati parteciperanno a un test composto da 39 domande di cultura generale. Venti minuti per rispondere. A ogni domanda corrisponderà un punteggio diverso a seconda della difficoltà, per un massimo totale di 78 punti. Chi avrà raggiunto almeno 45 punti, accederà alla seconda parte;

: i candidati parteciperanno a un test composto da 39 domande di cultura generale. Venti minuti per rispondere. A ogni domanda corrisponderà un punteggio diverso a seconda della difficoltà, per un massimo totale di 78 punti. Chi avrà raggiunto almeno 45 punti, accederà alla seconda parte; Intervista : i candidati sosterranno un'intervista al fine di identificare l'idoneità alla partecipazione al programma. Il colloquio avrà come oggetto l'analisi del profilo personale del candidato, dalla famiglia agli hobby, passando per il carattere e la capacità di comunicazione. In particolare, sarà valutata "la capacità del candidato di comunicare, esprimersi ed argomentare; la telegenia, intendendo con questa la capacità di suscitare l’interesse del telespettatore attraverso la propria immagine; il bagaglio di esperienze personali che compongono il vissuto del candidato". Chi avrà superato anche questa fase accederà alla terza parte del provino;

: i candidati sosterranno un'intervista al fine di identificare l'idoneità alla partecipazione al programma. Il colloquio avrà come oggetto l'analisi del profilo personale del candidato, dalla famiglia agli hobby, passando per il carattere e la capacità di comunicazione. In particolare, sarà valutata "la capacità del candidato di comunicare, esprimersi ed argomentare; la telegenia, intendendo con questa la capacità di suscitare l’interesse del telespettatore attraverso la propria immagine; il bagaglio di esperienze personali che compongono il vissuto del candidato". Chi avrà superato anche questa fase accederà alla terza parte del provino; Approfondimento: un incaricato di Fremantle sottoporrà il candidato a un colloquio che potrà svolgersi in presenza o su zoom, che verificherà le competenze multidisciplinari del candidato; la capacità di ragionamento e di collegamento interdisciplinare; la capacità di sottostare allo stress.

Così si arriva alla terza fase: la decisione finale. La produzione, sulla base dei risultati delle fasi precedenti, selezionerà i concorrenti e li convocherà per la registrazione di Chi vuol essere milionario negli studi Le Robinie di Cologno Monzese.