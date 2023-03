Clementino single, è finita la storia con Martina Difonte: “Oggi voglio solo innamorarmi” Clementino non è più fidanzato con Martina Difonte. Il rapper ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno ha confessato di essere single: “Oggi voglio solo innamorarmi”.

A cura di Gaia Martino

Clementino è stato ospite oggi di Serena Bortone nel programma Oggi è un altro giorno. Il famoso rapper napoletano, giudice di The Voice Kids, ha raccontato di sé, della sua fortunata esperienza nello show canoro di Rai Uno, prima che apparisse a gran sorpresa la sorella Milly. Insieme hanno regalato ai telespettatori una performance a suon di rap e canto lirico. Il cantante e volto televisivo ha poi aperto una piccola parentesi riguardo la sua "vita privata": ha confessato di essere single e in cerca dell'amore. La sua storia con Martina Difonte è dunque giunta al capolinea.

"Sono il nemico di me stesso"

Clementino a Oggi è un altro giorno non ha voluto raccontare i dettagli del suo passato, ma a Serena Bortone ha svelato di sentirsi il nemico di se stesso per esperienze che lo hanno segnato. "Il più grande nemico di me stesso sono io. Non sono un esempio, non sono un santo. A me è successo di tutto, ognuno sa qual è la strada giusta per la felicità. Sai quando stai percorrendo una strada sbagliata. Tutti i giorni cerco di trovare me stesso, quello che vedono tutti in tv è il personaggio comico, ma io credo molto nell'anima di pulcinella. Vedo il pulcinella sorridente ma con tante cicatrici dentro. I ricordi non puoi cancellarli", le parole prima di rivelare di essere oggi in cerca di amore e di serenità.

Le parole di Clementino sulla vita privata

Nel corso della lunga intervista Clementino ha chiarito di essere single: "Non ho la fidanzata, sono single" ha confessato alla domanda su quando metterà su famiglia. La dichiarazione conferma dunque la fine della storia d'amore con Martina Difonte: "Ho avuto tre o quattro volte storie serie. Io voglio innamorarmi e basta, può essere bionda, mora, commercialista o calciatrice. Basta che io sia innamorato. Mi piace la sincerità, la pazienza", le parole del rapper.