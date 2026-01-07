Chi l’ha visto? non va in onda stasera 7 gennaio: quando torna Federica Sciarelli dopo lo stop natalizio

Chi l'ha visto? non va in onda stasera, mercoledì 7 gennaio. Il programma condotto da Federica Sciarelli, che si occupa principalmente di casi di scomparsa, prosegue la pausa natalizia. Al suo posto, andrà in onda in prima serata il film La terra promessa. La trasmissione di Rai3 tornerà regolarmente in onda a partire da mercoledì 14 gennaio. L'appuntamento sarà come sempre alle ore 21:20.

Chi l'ha visto? non va in onda mercoledì 7 gennaio, al suo posto il film La terra promessa. Il film con Mads Mikkelsen, Amanda Collin, Simon Bennebjerg, Melina Hagberg e Kristine Kujath Thorp è ambientato nel 1755 e racconta la storia del capitano Ludvig von Kahlen, che tenta di trasformare una terra arida in terra coltivabile. In caso di successo, riceverà un titolo nobiliare e il diritto di proprietà. Le cose si complicano quando un latifondista senza scrupoli rivendica il terreno. Tra loro ci sarà uno scontro senza esclusione di colpi.

Chi l'ha visto? con Federica Sciarelli torna in onda mercoledì 14 gennaio. Tra una settimana esatta, dunque, il programma riprenderà il suo consueto posto nel palinsesto di Rai3. La trasmissione si occupa di tenere accesi i riflettori sui casi di scomparsa, in modo da aiutare concretamente le famiglie a ritrovare i parenti di cui si sono perse le tracce. Un valore aggiunto del programma è la partecipazione attiva degli spettatori, che spesso intervengono con segnalazioni, avvistamenti o, semplicemente, dando un loro parere su incongruenze o dettagli che hanno notato nei casi raccontati in diretta. Da anni, Chi l'ha visto? si occupa anche di casi di cronaca. Ad esempio, la trasmissione ha concesso ampio spazio all'omicidio di Marco Vannini e alla morte di Liliana Resinovich, ma anche a casi irrisolti come la scomparsa di Emanuela Orlandi o quella di Denise Pipitone.