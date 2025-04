Chi ha vinto Lol 5: svelato il nome del vincitore nella puntata finale

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Da giovedì 3 aprile, su Amazon Prime Video, è disponibile l'ultima puntata di Lol 5- Chi ride è fuori, condotto da Alessandro Siani e Angelo Pintus. Nel cast Federico Basso, Alessandro Siani, Valeria Graci, Enrico Brignano, Flora Canto, Tommy Cassissa, Raul Cremona, Marta Zoboli e Andrea Pisani. A una settimana dall'uscita del resto degli episodi, è stato svelato il vincitore arrivato in finale con Geppi Cucciari. A farlo trionfare una battuta con la quale la stessa avversaria si è tradita.

Federico Basso ha vinto Lol: chi ride è fuori 5

Federico Basso è il vincitore di Lol: Chi ride è fuori 5. Il comico, che si è fatto conoscere per Zelig e che di recente è anche protagonista di Comedy Match, è riuscito a non ridere fino alla fine del programma, battendo tutti gli altri concorrenti in gara. La finale è stata disputata con Geppi Cucciari, arrivata al secondo posto. Rimasti in due nello studio, la comica è stata vittima di una sua stessa battuta e non è riuscita a trattenere le risate a pochi istanti dalla fine, quando mancavano solo pochi minuti allo scadere del tempo. Terzo classificato invece Andrea Pisani del duo comico dei Panpers.

Il montepremi del vincitore di Lol 5

Il montepremi in palio per il vincitore di Lol 5 è di 100mila euro da devolvere in beneficenza, come nella tradizione del programma. Il primo classificato Federico Basso ha deciso di donare metà della somma all'associazione Avis di Milano, mentre la restante parte ha scelto di condividerla con seconda classificata Geppi Cucciari. La comica ha donato la somma a tre associazioni: AIRC, PizzAut e Dinamo Camp.