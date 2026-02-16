Chi ha vinto Chi vuol essere milionario con Gerry Scotti e cosa è successo nella puntata del 15 febbraio

Matteo è il vincitore dell'undicesima puntata di Chi vuol essere milionario?. Nella puntata del 15 febbraio del programma di Canale5 condotto da Gerry Scotti, il concorrente di Serravalle Pistoiese si è aggiudicato 150mila euro. La domanda che gli ha permesso di vincere quella somma è stata: "Tutti sappiamo che il Big Ben prende il nome dalla più grossa campana del suo orologio, ma chi sarebbe stato in realtà il Grande Ben?".

Chi ha vinto Chi vuol essere milionario?

Matteo, di Serravalle Pistoiese, è il vincitore della puntata di Chi vuol essere milionario? trasmessa domenica 15 febbraio, in prima serata su Canale5. Ha 24 anni e nella vita fa il ricercatore universitario. Si occupa di storia. Si è laureato a Pisa, ma fa il ricercatore a Vercelli: "Ho vinto il dottorato sullo studio di opere pie, luoghi di carità del ‘700 e mi concentro sullo studio della Toscana. Vercelli è l'unico posto in Italia dove studiano questo argomento". In puntata, si è fatto accompagnare dalla fidanzata Linda.

Cosa è successo nella puntata di domenica 15 febbraio 2026

La scalata al milione di Matteo. La prima domanda è stata: "Se sto leggendo le avventure dell'esperto di simbologia Robert Langdon, sono immerso nell'universo narrativo di…". Matteo ha dato la risposta giusta: Dan Brown. Così ha ottenuto 10mila euro. La seconda domanda, da 20mila euro: "Quale Papa, nel 1303, fu protagonista dell'episodio noto come "Schiaffo di Anagni"?". Anche qui, il concorrente ha risposto correttamente: Bonifacio VIII. Terza domanda: "Se applichiamo il detto ‘Chi fa da sé fa per tre', a quante persone reali corrisponde la cifra 1722?". Matteo ha risposto 574, così anche il gradino da 30mila euro è stato superato. Quarta domanda: "Tra queste nazioni europee, quale non è una monarchia?". La risposta era Bulgaria. Matteo ha avuto accesso alla quinta domanda: "Nella Concattedrale di San Giovanni a Malta, sono esposti due dipinti di inestimabile valore artistico. Chi li ha dipinti, durante il suo periodo maltese?". Matteo ha dato la risposta giusta anche stavolta: Caravaggio. È arrivato alla domanda da 100 mila euro con tutti gli aiuti ancora a disposizione: "Nella città di Venezia, quanti sono in tutto i ponti lungo i circa 4 chilometri del Canal Grande?". Il concorrente ha preferito non rischiare e ha chiesto lo switch, quindi di cambiare domanda. Ecco la successiva: "Quale esponente della famiglia Medici venne ucciso nella ‘Congiura ‘de Pazzi' in Santa Maria del Fiore a Firenze?". Risposta esatta per Matteo: Giuliano de' Medici. Quindi è passato alla domanda da 150mila euro: "Tutti sappiamo che il Big Ben prende il nome dalla più grossa campana del suo orologio, ma chi sarebbe stato in realtà il Grande Ben?". Matteo ha giocato il 50:50, quindi gli sono rimaste solo due risposte. Ha chiesto anche l'aiuto della fidanzata Linda. Così, è giunto alla risposta giusta: un ingegnere gallese. Matteo ha letto la domanda da 200mila euro: "L'Italia attualmente detiene il record per numero di siti Unesco, ben 61. Ma quale di queste attrazioni non è nell'elenco?". Matteo ha risposto: il centro storico di Pienza. Ma la risposta esatta era il Duomo di Milano. Dunque ha vinto 150mila euro.