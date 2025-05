video suggerito

Chi è Jey Lillo, l'illusionista di TikTok concorrente dell'Isola dei Famosi: la carriera e la vita privata Jey Lillo, classe '97, è uno dei prossimi concorrenti dell'Isola dei Famosi. Prima di approdare nel reality show, l'illusionista ha preso parte ad altri programmi televisivi come Ciao Darwin e Pechino Express.

Jey Lillo, al secolo Gennaro Lillo, è un illusionista classe 1997 originario di Napoli. Sui social sono tanti i video in cui mostra i trucchi di magia, ma oltre alla sua attività sui social, si è distinto anche per le sue incursioni in diversi programmi televisivi: da Pechino Express fino alla sua prossima partecipazione come concorrente all'Isola dei Famosi. Secondo alcuni gossip, in passato avrebbe avuto un flirt con Maria Esposito, attrice della fiction Rai Mare Fuori.

Chi è Jey Lillo, l'illusionista: da Pechino Express all'Isola dei famosi

Fin da piccolo, Jey Lillo ha sempre avuto una grande passione per l'illusionismo e la magia. Dopo diverse esibizioni a eventi e feste, Lillo ha iniziato a pubblicare sui social video dei suoi trucchi. È su TikTok che ha raggiunto un gran numero di seguaci, arrivando a conquistare fino a un milione di follower. In seguito al grande successo raccolto online, ha partecipato a due programmi Mediaset: Ciao Darwin e Tu Sì Que Vales.

Quest'anno ha preso parte a Pechino Express, dove ha partecipato insieme al fratello Checco, formando la coppia dei "Magici". I due non hanno trionfato nella trasmissione, che hanno dovuto abbandonare per via dell'eliminazione nel corso della quinta puntata.

La vita privata di Jey Lillo e il presunto flirt con Maria Esposito

Non sono noti i dettagli della vita provata di Jey Lillo. Nel 2023 il suo nome era spuntato insieme a quello di Maria Esposito, Rosa Ricci nella fiction Rai Mare Fuori, su Chi, dove i due erano stati protagonisti delle "chicche di gossip". Stando a quanto riportato dal settimanale, l'attrice avrebbe avuto un flirt con Lillo e i due avrebbero passato del tempo insieme a Ibiza per un weekend, per poi essere stati paparazzati insieme in un bar. Nessuno dei due ha mai confermato o smentito la notizia.