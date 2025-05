Chi è Ahlam El Brinis, la modella è una nuova concorrente dell’Isola dei Famosi

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Ahlam El Brinis è una delle nuove concorrenti dell'Isola dei Famosi 2025. Nata a Padova ma di origini marocchine, ha 29 anni ed è una modella e conduttrice di professione. Nel 2105 è arrivata in finale a Miss Italia (edizione poi vinta da Alice Sabatini) e attualmente è uno dei volti di Sport Italia. Per quanto riguarda la sua vita privata, in passato è stata fidanzata con lo chef Simone Rugiati.

Chi è Ahlam El Brinis, la carriera come modella e conduttrice

Ahlam El Brinis ha 29 anni, è nata a Padova e ha origini marocchine. Per quanto riguarda la sua professione, come si legge su Instagram, è una modella e conduttrice. Nel 2015 ha partecipato al concorso Miss Italia rappresentando il Friuli Venezia Giulia e arrivando in finale. L'edizione fu poi vinta da Alice Sabatini. Nel corso della sua carriera si è avvicinata anche alla tv, partecipando come ballerina nel programma Colorado. Stando a quanto scrive su Instagram, attualmente è anche conduttrice di Sport Italia.

Ahlam El Brinis è stata fidanzata con lo chef Simone Rugiati

Al momento non si hanno informazioni precise sulla vita privata di Ahlam El Brinis. La naufraga dell'Isola dei Famosi non ne ha parlato pubblicamente e sul suo profilo Instagram, seguito da più di 300mila followers, condivide principalmente foto della sua quotidianità. In passato, nel 2022, è stata fidanzata con lo chef Simone Rugiati, che avrebbe conosciuto in discoteca e che successivamente ha avuto una storia con Claudia Motta.