Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, le "nemiche amatissime" del Grande Fratello Due prime donne, seppur molto differenti. Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi sono le 'nemiche amatissime' di questa edizione del Grande Fratello.

Due prime donne, seppur molto differenti. Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi sono le ‘nemiche amatissime' di questa edizione del Grande Fratello. D'altronde, l'attrice e la giornalista hanno avuto i loro trascorsi nell'edizione precedente, quando proprio la Luzzi era una concorrente ed è anche per questo motivo che Alfonso Signorini e i suoi autori hanno scelto di metterle insieme, pari grado, in questa edizione che sembra essere partita a una velocità di crociera incoraggiante, seppur stabile.

"Nemiche amatissime" ma solo per lo show

Il gioco è noto, tanto che lo stesso Signorini non ne fa un mistero, anzi sfodera i dissidi, le differenze, le divergenze tra queste due prime donne di razza ogni volta che può. Il pubblico ci gioca e ci scherza. In second screen sono tutti pronti a segnalare qualsiasi inciucio, svelare inghippi, sottolineare gaffe o pizzicate. Del resto, Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici hanno una differenza di background che si fa sentire in questo contesto: due stili così differenti, ma la stessa autorevolezza. Proprio Cesara Buonamici, sgombrando il campo da ogni polemica, aveva accolto positivamente la venuta della collega in trasmissione: "Nessuno meglio di lei" per raccontare il Grande Fratello, ha detto a Silvia Toffanin nella puntata inaugurale di Verissimo.

Lo sketch del cachet nella prima puntata

Alfonso Signorini, come detto, in queste differenze ci ‘azzuppa' ogni volta che può: "Il tuo cachet, Beatrice, è la metà di quello di Cesara", ha detto placidamente in apertura di edizione, la settimana scorsa. Sono tutte mosse che aiutano la costruzione dello spettacolo e fidelizzano con chi guarda da casa. Sarà un grande tormentone di questa stagione dal finale per niente scontato. Su X c'è chi gioca proprio su questo: "Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici is the new Heather Parisi e Lorella Cuccarini, le nostre nemica amatissime loro o finiranno per tirarsi i capelli oppure diventeranno bff e la signora le porterà in puntata la sua inimitabile torta al cioccolato". Le strade sono due, scommettiamo per la torta al cioccolato.