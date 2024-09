video suggerito

Al GF Alfonso Signorini punzecchia Beatrice Luzzi: “Il tuo cachet è la metà di quello di Cesara Buonamici” Al Grande Fratello, Alfonso Signorini ha stuzzicato le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Il conduttore ha provato a farle litigare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici sono le opinioniste della nuova edizione del Grande Fratello. Nel corso della prima puntata trasmessa lunedì 16 settembre, Alfonso Signorini si è detto felice dell'aggiunta di quest'anno: "Sono molto felice, Beatrice è stata una delle protagoniste della scorsa edizione. Quella poltrona se l'è conquistata puntata dopo puntata". Poi, ha colto l'occasione per punzecchiarla.

Beatrice Luzzi opinionista del Grande Fratello

Quando Beatrice Luzzi è entrata in studio, Alfonso Signorini l'ha invitata ad andare a salutare Cesara Buonamici per "rompere il ghiaccio". Nei giorni scorsi, infatti, sono trapelate alcune indiscrezioni secondo le quali la giornalista del TG5 non sarebbe stata particolarmente contenta della decisione del conduttore di affiancarle l'attrice. Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici si sono salutate e la giornalista ha commentato: "Non hanno capito che noi siamo donne". Ci ha pensato il conduttore Alfonso Signorini a provare a intralciare questo improvviso sodalizio.

Alfonso Signorini stuzzica Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici

Alfonso Signorini si è avvicinato alle due opinioniste e ha spiegato: "Io ci tengo che ci sia un clima disteso. Beatrice tu lo sai che quando eri nella casa, Cesara ha detto peste e corna sul tuo conto?". Ma Luzzi ha replicato di avere sentito solo cose meravigliose sul suo conto da parte della sua "collega": "Quello che diceva in studio non importa". Alfonso Signorini deluso: "Mi avete fregato". Così, ha lanciato un'altra frecciatina: "Beatrice non so se lo sai, ma prendi il cachet di Cesara Buonamici ma diviso due. Non so se ti è stato comunicato". Pronta la replica di Beatrice: "Secondo me ho il cachet di Cesara ma diviso quattro". Alfonso le ha dato ragione: "Ne devi mangiare di pop corn prima di arrivare a cotanto senno". Insomma, per il momento non ci sono scintille in vista, ma è solo la prima puntata.