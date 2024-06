video suggerito

C’è Posta per Te riparte a 25 anni dalla prima edizione, Maria De Filippi cerca nuove storie C’è Posta Per Te guarda al futuro e, tramite i propri canali social, cerca nuovi protagonisti e storie da raccontare, tra amori finiti e famiglie lontane da tempo. Per il programma di Maria De Filippi il 2025 sarà un anno speciale, il 25esimo consecutivo dalla messa in onda della prima puntata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

C'è Posta Per Te pensa al futuro. Anche se l'ultima edizione è finita solo da qualche mese, il programma di Maria De Filippi è già proiettato verso la ricerca di nuove storie da raccontare, tra amori finiti, rapporti familiari interrotti e molto altro. É probabile che anche il prossimo anno lo show andrà sempre in onda il sabato sera a partire dal mese di gennaio, tenendo compagnia al pubblico almeno fino a primavera. Il 2025 sarà il 25esimo anno di messa in onda: la prima puntata risale al 12 gennaio del 2000.

Come raccontare la propria storia a C'è Posta per Te

"Non hai più contatti con una persona che ami e vuoi provare a recuperare?". Così C'è Posta Per Te sceglie i canali social del programma per cercare nuove storie da raccontare e nuovi protagonisti per la prossima edizione, che con molta probabilità andrà in onda nel gennaio 2025. Su Facebook, in particolare, ci sono tutte le indicazioni per candidarsi e poter parlare del proprio vissuto. Nel corso degli anni, nello studio di Maria De Filippi, famiglie si sono ricongiunte o allontanate per sempre, qualcuno ha ritrovato il primo amore della propria vita e genitori figli che non vedevano da molto tempo. Non sono mancati poi ospiti speciali, come personaggi dello spettacolo e dello sport, da Luca Argentero ad alcuni calciatori della Roma, arrivati per fare una sorpresa ai protagonisti.

Cè Posta per Te in onda per il 25esimo anno consecutivo

C'è posta per te è andato in onda per la prima volta su Canale5 il 12 gennaio del 2000. Da quell'anno fino ad oggi, è tornato a raccontare storie sempre nuove e a fare compagnia al pubblico nei sabati sera. Nel 2025 il programma di Maria De Filippi compirà 25 anni, anche se in realtà le edizioni saranno a quota 28, dal momento che in alcune occasioni l'appuntamento è stato doppio. Non c'è ancora una certezza per quanto riguarda le date del prossimo anno, ma è ormai evidente che lo show è diventato una colonna portante della rete Mediaset, rimanendo sempre uguale a se stesso eppure avendo la capacità di cambiare. Non a caso viene considerato il people show più longevo della televisione italiana.