Caterina Balivo si ferma, Enrico Mentana la sostituisce fino alla formazione del governo Lingo, il gioco pomeridiano condotto da Balivo si ferma per fare spazio a Diario Politico, contenitore condotto da Mentana dal 12 ottobre fino alla formazione del governo. Cosa accadrà dopo?

A cura di Andrea Parrella

L'esperienza di Caterina Balivo nel pomeriggio di La7 si ferma, almeno temporaneamente, per lasciare spazio a Enrico Mentana. A partire da mercoledì 12 ottobre, il direttore del Tg La7 tornerà a fare capolino nei pomeriggi della rete di proprietà di Urbano Cairo dando seguito all'esperienza della Maratona Mentana con Diario Politico, un contenitore che racconterà il percorso di formazione del governo presumibilmente guidato da Giorgia Meloni, processo che dovrebbe verosimilmente chiudersi una settimana dopo, stando alla tabella di marcia prevista.

Il nuovo appuntamento con Enrico Mentana

A farne le spese sarà "Lingo – Parole in Gioco", programma condotto da Caterina Balivo che ha debutto proprio con l'inizio di questa stagione e che fino a questo momento ha incontrato grandi difficoltà sotto il profilo degli ascolti, trattandosi in effetti di una fascia particolarmente popolata e difficile da colonizzare. Se la staffetta Mentana-Balivo ha i caratteri di un avvicendamento dovuto proprio alla congiuntura politica, quindi alla necessitò di dedicare spazio al racconto di un processo che interessa molto i telespettatori della rete, tocca capire se, chiuso il processo di formazione dell'esecutivo, La7 tornerà a programmare il quiz pomeridiano lanciato quest'anno, o se i prossimi saranno motivo di una riflessione interna alla rete diretta da Andrea Salerno per una revisione del palinsesto in corso d'opera.

L'appuntamento con Diario Politico è previsto a partire da mercoledì 12 ottobre, ogni giorno dalle 17 fino all’appuntamento con il telegiornale delle 20, quando lo stesso Mentana presenterà l'edizione serale del telegiornale, almeno nei giorni feriali.

La storia di Lingo in Tv

Lingo è un quiz televisivo già andato in onda su Canale 5 dal 4 luglio 1992 al 20 marzo 1993, inizialmente nel preserale e poi nel pomeriggio del sabato. Condotto da Tiberio Timperi, si trattava della versione locale di un omonimo format statunitense, adattato per l'Italia da Fatma Ruffini. Il format è stato poi ripreso nel 2021 su Rai2 in una formula similare e il titolo Una parola di troppo. Poi nel 2022 il ritorno su La7 con il titolo originale.