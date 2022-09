Caterina Balivo conduce Lingo con i baffi finti, è polemica: “A quest’ora solo uomini in tv” Caterina Balivo cerca la polemica e la trova, aprendo la prima puntata di “Lingo” con dei baffi finti.

Caterina Balivo cerca la polemica e la trova. La prima puntata di "Lingo", quiz game pre-serale in onda su La7, è stata aperta con i baffi finti per sollevare il tema della differenza di genere: "A quest'ora, in questo tipo di programmi, ci sono solo uomini. Nel 2022 facciamo ancora differenza di genere? Ci ho provato a camuffarmi da uomo ma mi risulta ancora difficile. L'importante è essere bravi e noi speriamo di diventarlo". In studio, un uomo coi baffi c'è per davvero ed è Simone Tempia, lo scrittore esperto di parole, autore del successo letterario "Vita con Lloyd".

Lingo – Parole in gioco, come funziona

Lingo – Parole in gioco è un gioco composto da tre coppie di concorrenti, legati tra loro da rapporti che possono essere d'amore, di amicizia o di lavoro, e si sfideranno nell'indovinare lettere e parole della lingua italiana. Ogni sera ci sarà una coppia vincente che sarà poi considerata campione, che tornerà nelle puntate successiva. Un programma molto semplice che però potrebbe incontrare, come vedremo, difficoltà enormi sul piano della concorrenza che è davvero forte.

La concorrenza nella fascia preserale

Caterina Balivo è stata brava a lanciare il guanto di sfida alla fascia preserale giocandosi la carta dei baffi finti. Come è noto, è una fascia oraria molto critica e abbastanza satura. Sarà complesso per Caterina Balivo riuscire ad avere la meglio e portare ascolti soddisfacenti rispetto alla sfida con la concorrenza, che è davvero agguerrita. In breve, basti pensare che su Rai1 c'è Reazione a Catena con Marco Liorni, assoluto dominatore degli ascolti da un paio di stagioni, ma c'è anche l'inossidabile Gerry Scotti sempre in onda su Canale 5 con il suo Caduta Libera. Sul Nove, invece, andrà in onda Cash or Trash? Chi offre di più condotto da Paolo Conticini.