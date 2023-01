Carmen Diodato, ballerina sordomuta, protagonista a “Da noi a ruota libera”: “L’arte non ha limiti” Commuove la storia di Carmen Diodato, ballerina sordomuta che si è esibita nella puntata di domenica 22 gennaio di “Da noi…a ruota libera”.

"L'arte non ha limiti. Anche noi sordi ce la possiamo fare". Commuove la storia di Carmen Diodato, ballerina sordomuta che si è esibita nella puntata di domenica 22 gennaio di "Da noi…a ruota libera". Si è commossa Francesca Fialdini mentre il pubblico in studio le ha tributato una standing ovation. Senza parole la conduttrice davanti alla grazia e alla bellezza di Carmen Diodato. "Le vibrazioni sono come la musica" ha dichiarato a Francesca Fialdini la ballerina.

L'esibizione di Carmen Diodato

Carmen Diodato è l'unica ballerina sorda nella storia di un corpo di ballo di un teatro, il prestigioso Teatro Massimo di Palermo. In studio è stata accolta con calore dal pubblico che ha applaudito entusiasta e commosso: "Le vibrazioni sono come la musica” ha dichiarato a Francesca Fialdini. "Per me è importante dimostrare a tutti che anche noi sordi ce la possiamo fare. Ho fatto una vita normale in tutto e per tutto. Ho iniziato a fare la ballerina all’età di 4 anni e non ho mai pensato che non avrei potuto danzare a causa della mia sordità”.

Chi è Carmen Diodato

Carmen Diodato è una ballerina di 34 anni che, nonostante la grave sordità bilaterale, è riuscita a fare della sua passione per la danza una professione. Legata sentimentalmente a Mirko Lo Coco, cantante e studente dell'Accademia degli Artisti di Roma, ha anche partecipato a Italia's Got Talent. A "La Sicilia" ha raccontato: