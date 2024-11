video suggerito

Caos a Uomini e Donne, Gemma Galgani furiosa minaccia di andarsene: le anticipazioni e lo scontro con Tina Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano che Gemma Galgani ha minacciato di lasciare il programma. A suo dire, anche le sorelle le avrebbero consigliato di tornare a casa.

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni di Uomini e Donne. Venerdì 15 novembre, è stata registrata una nuova puntata dedicata al trono classico e al trono over. Scompiglio in studio, Gemma Galgani ha minacciato di lasciare il programma di Maria De Filippi perché estenuata dalle continue liti con Tina Cipollari. Ma andiamo con ordine.

Anticipazioni Uomini e Donne, lite furiosa tra Tina e Gemma

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne diffuse da Lorenzo Pugnaloni, all'inizio della registrazione ci sarebbe stata una lunga lite tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Quest'ultima, esasperata, avrebbe minacciato di lasciare il programma di Canale5 perché non riuscirebbe più a tollerare gli sfoghi dell'opinionista. Gemma avrebbe confidato che anche le sue sorelle le avrebbero consigliato di lasciare Uomini e Donne. Tina, per tutta risposta, avrebbe continuato ad attaccarla, accusandola di avere avuto relazioni con diversi personaggi. Intanto Fabio, corteggiatore di Gemma, avrebbe assicurato di volere continuare la conoscenza con lei.

Vincenzo e Ilaria ospiti in studio, scoppia una discussione con Barbara

Ospiti della puntata Vincenzo e Ilaria, in studio per raccontare come vanno le cose tra loro fuori dal programma. Ilaria avrebbe rivelato di avere querelato Barbara De Santi che l'avrebbe accusata di andare "da un letto all'altro". Così, sarebbe scoppiata l'ennesima lite in studio. Da una parte Barbara, Gianni e Tina e dall'altra Vincenzo e Ilaria. Ilaria avrebbe accusato Tina di non averla difesa quando Barbara ha pronunciato quella frase. Cipollari si sarebbe infuriata. Dal canto suo, Barbara De Santi avrebbe tirato fuori un messaggio ricevuto da Vincenzo ma, dopo averlo letto pubblicamente, sarebbe emerso che è stata lei a ingigantirne il significato.

Anticipazioni Trono Classico, cosa è successo a Martina, Francesca, Michele e Alessio

Veniamo al trono classico e agli sviluppi per i quattro tronisti Martina De Ioannon, Alessio Pecorelli, Francesca Sorrentino e Michele Longobardi. Di Michele e Alessio non si sarebbe parlato. Martina De Ioannon, invece, avrebbe portato in esterna Ciro e un nuovo corteggiatore. Inoltre, sarebbe tornato Gianmarco. Francesca Sorrentino, invece, avrebbe baciato Francesco e annullato l'esterna con Gianmarco che avrebbe reagito molto male.