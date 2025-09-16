Cambia la programmazione TV dopo la morte di Robert Redford: i suoi film in onda su Rai, Mediaset, Sky e La7D

La programmazione TV cambia per rendere omaggio a Robert Redford. I suoi film in onda su Rai, Mediaset, Sky e La7D: da La stangata a La mia Africa e Tutti gli uomini del Presidente.

Robert Redford e Meryl Streep nel film La mia Africa

La televisione rende omaggio a Robert Redford. Nel giorno della morte dell'attore, Rai, Mediaset, La7D e Sky ricordano la sua straordinaria carriera. Così gli spettatori avranno modo di rivedere tanti dei film che lo hanno visto protagonista, tra cui La mia Africa, La stangata, All is lost – Tutto è perduto, Tutti gli uomini del Presidente, Pericolosamente insieme e tanti altri.

La programmazione Rai per ricordare Robert Redford

La programmazione Rai per ricordare Robert Redford. Martedì 16 settembre, Rai Movie propone il film A spasso nel bosco, alle ore 19:20. Nel film, l'attore interpreta un giornalista che si cimenta con un'impresa difficilissima: percorrere il Sentiero degli Appalachi tra i boschi degli Stati Uniti. Rai3, invece, trasmetterà il film Old man and the gun alle ore 21:20, che racconta la storia vera del rapinatore Forrest Tucker. È il progetto con cui Redford lasciò la recitazione per dedicarsi alla regia.

Mediaset trasmette i film dell'attore, da La mia Africa a La stangata

La programmazione Mediaset. Anche Mediaset ricorderà Robert Redford, con una ricca programmazione dedicata alla star. Domani, mercoledì 17 settembre alle ore 16:45 su Rete4 andrà in onda All is lost – Tutto è perduto (film che causò all'attore l'abbassamento dell'udito dopo un'infezione all'orecchio). Giovedì 18 settembre, invece, Rete4 trasmetterà alle ore 16:25 Pericolosamente insieme. Su Iris, alle ore 21:15 andrà in onda il film Corvo Rosso non avrai il mio scalpo e subito dopo, alle ore 23:40, La mia Africa. Mercoledì 17 settembre alle ore 21:15 andrà in onda La stangata e subito dopo il thriller Tutti gli uomini del Presidente.

Robert Redford nel ricordo di Sky e La7D

La programmazione di Sky Cinema Uno. Martedì 16 settembre andrà in onda alle ore 21:15 il film Proposta Indecente con Robert Redford e Demi Moore. E subito dopo, lascerà spazio al film La mia Africa con l'attore e Meryl Streep. Veniamo ora a La7D. Martedì 16 settembre, alle ore 21:20, trasmetterà Brubaker, film che racconta le vicende del criminologo Henry Brubaker.