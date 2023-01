Blackout – Vite Sospese e Grande Fratello Vip, chi vince gli ascolti del 30 gennaio I risultati di lunedì 30 gennaio dicono di una Rai1 in testa come rete più seguita della serata e del GF Vip che va oltre la soglia del 20% di share. Ottimi numeri anche per Report, con 2.148.000 spettatori pari ad uno share del 10.3%.

A cura di Andrea Parrella

Il Grande Fratello Vip in risalita, la fiction di Rai1 che si conferma leader della serata. La serata di ascolti di lunedì 30 gennaio ci dice che la fiction di Rai1 con Alessandro Preziosi ha appassionato 3.730.000 spettatori pari al 19.2% (nel dettaglio il primo episodio: 4.000.000 – 18.9%, mentre il secondo episodio ha toccato i 3.450.000, pari al 19.7% di share).

I numeri del Grande Fratello Vip

Su Canale 5 è andato in vece in onda il Grande Fratello Vip, con Alfonso Signorini che ha raccolto davanti al video una media di 2.698.000 spettatori pari al 20.6% di share, riportandosi sopra la soglia psicologica del 20%, molto importante per Canale 5. Ottimi i numeri di Rai2, dove è andata in onda la terza puntata di Boss in Incognito, il format condotto da Max Giusti che ha interessato una media di 1.411.000 spettatori pari al 7.7% di share (presentazione dalle 21.31 alle 21.44: 1.032.000 – 4.8%). Numeri che confermano il trend positivo di Rai2 delle ultime settimane. Su Italia 1 non si smentisce mai la popolarità Fast & Furious 8, tra le saghe cinematografiche più fortunate degli ultimi anni anche per quel che riguarda l'effetto della messa in onda televisiva. Il film trasmesso dalla rete Mediaset ha infatti intrattenuto una media di 1.403.000 spettatori, pari al 7.5% di share.

Report sfonda il muro del 10% di share

Su Rai3 è andato in onda Report con una nuova puntata che ha raccolto davanti al video una media di 2.148.000 spettatori pari ad uno share del 10.3%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un ascolto medio di 659.000 spettatori con il 4.3% di share. Su La7 è andato in onda Eden che ha registrato 347.000 spettatori con uno share del 2%. A seguire troviamo Tv8 con Flight segna 225.000 spettatori con l’1.2%. Sul Nove Ex Amici Come Prima ha raccolto 311 .000 spettatori con l’1.6%.