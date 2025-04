Brigitta Boccoli a The Couple ricorda il suo incontro con il Papa: “Abbiamo fatto uno spettacolo circense per lui”

video suggerito

Nella casa di The Couple i concorrenti sono stati messi al corrente della morte di Papa Francesco, soprattutto dopo la puntata saltata di lunedì 21 aprile e in ripresa la prossima settimana. Brigitta Boccoli, quindi, parlando con gli altri inquilini ha raccontato il suo incontro con il Pontefice.

Il racconto di Brigitta Boccoli e la performance per il Papa

Da tempo l'attrice è legata alla famiglia Orfei, tra i grandi protagonisti del circo in Italia e conosciuta in tutto il mondo, ed è proprio grazie a loro che ha avuto modo di incontrare Papa Francesco. Per il pontefice, infatti, avevano organizzato uno spettacolo circense che Brigitta Boccoli racconta riportando i dettagli di quel momento:

Eravamo tutti vestiti da circo e ognuno si è esibito, poi tutti insieme si sono esibiti contemporaneamente per lui. Chi faceva la giocoliera, chi il trapezio. Proprio intorno a lui, lì davanti è stato bellissimo. Anche se ci avevano istruito molto severamente, dicendo che avremmo dovuto fare un minuto e mezzo, dopo quel tempo avrebbero tolto la musica. E quando hanno tolto la musica, lui ci è rimasto malissimo. Lì ha detto "beh, tutto qui? Ancora! Rimettete la musica". Quindi hanno messo la musica senza stopparla e li ha fatti andare avanti a oltranza.

L'attrice ricorda anche l'entusiasmo del pontefice che non si era sottratto a qualche scatto insieme: "Ci faceva l’applauso, sorrideva, carinissimo. Poi ha fatto le foto. Gli abbiamo chiesto se poteva fare dei selfie, infatti anche io ne ho uno". Qualcuno, poi, le ha chiesto anche se nel salutarlo avesse dovuto fargli il consueto baciamano: "Sì, ma non è che gliela tocchi" spiega Boccoli.

Il ritorno di The Couple lunedì 28 aprile

Dopo la puntata di The Couple saltata lunedì 21 aprile, in segno di rispetto per la scomparsa del Santo Padre, il reality di Canale 5 torna in prima serata lunedì 28 aprile. Nel frattempo aumentano le voci di una chiusura anticipata del programma, dal momento che gli ascolti non sono stati finora soddisfacenti, delle otto puntate previste, alcune potrebbero non andare in onda. Il reality funge da vero e proprio intermezzo tra il Grande Fratello e l'Isola dei Famosi, ci sarà da capire se Mediaset davvero deciderà di chiudere i battenti allo show di Ilary Blasi, oppure portarlo fino alla fine come da programmazione.