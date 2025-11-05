BigMama prossima ospite di Belve, la puntata registrata oggi con Francesca Fagnani

BigMama tra i prossimi ospiti di Belve. La rapper affronterà le domande di Francesca Fagnani e sarà una delle ospiti della terza puntata.

Belve prosegue la sua corsa. Tra i nuovi ospiti c'è anche la rapper BigMama. L'anticipazione è stata data da Gabriele Parpiglia sul suo profilo X. Francesca Fagnani ha scelto la rapper campana per la sua prossima puntata, la terza di questa edizione. Negli ultimi anni, Marianna Mammone (questo il nome all'anagrafe dell'artista avellinese), è diventata un punto di riferimento per la scena pop-rap italiana.

La scelta di BigMama

L'arrivo di BigMama nello studio di Belve non è una scelta casuale. Dopo aver commentato l'Eurovision 2025 su Rai 2 insieme a Gabriele Corsi e aver conquistato il palco di Sanremo nel 2024 con "La rabbia non ti basta", la rapper si prepara ad affrontare un'arena diversa: quella delle domande senza filtro della Fagnani. La carriera di Marianna Mammone è stata costruita su una narrazione contro gli stereotipi. È diventata un'icona del body positive, una voce della GenZ, un'artista che non ha mai nascosto la sua vulnerabilità. Il programma di Francesca Fagnani si preannuncia perfetto per lei.

Il format che non perdona

Belve, giunto alla sesta edizione, ha consolidato una formula che funziona proprio perché non concede sconti a nessuno. Le tre interviste per puntata seguono un ritmo serrato, con domande che vanno dritte al punto. E BigMama, abituata a raccontarsi sui social e nelle sue canzoni, dovrà confrontarsi con un linguaggio diverso, quello del faccia a faccia televisivo dove non esistono possibilità di modifiche o ripensamenti. Sarà interessante capire come si districherà nel carosello di domande della Fagnani.

Gli ascolti della sesta stagione

L'edizione in corso ha già registrato numeri importanti, con la prima puntata che ha toccato il 12,9% di share grazie alle interviste a Belen Rodriguez, Isabella Rossellini e Rita De Crescenzo. La seconda serata, con Iva Zanicchi, Irene Pivetti e Adriano Pappalardo, ha confermato il programma come uno degli appuntamenti più seguiti della seconda rete: gli ascolti hanno toccato 1.367.000 spettatori netti e uno share del 9%.