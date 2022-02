Belve, caos in Rai per l’intervista Elettra Lamborghini: “L’azienda blocca tutto” Caos in Rai a poche ore dal ritorno di “Belve”. L’entourage di Elettra Lamborghini chiede di rivedere l’intervista prima della messa in onda, Francesca Fagnani dice no. Ma l’azienda decide per lo stop dopo una lettera dell’avvocato.

A cura di Andrea Parrella

In Rai si apre un caso che potrebbe far discutere, oltre che determinare un precedente importante. L'intervista rilasciata da Elettra Lamborghini a Francesca Fagnani per il programma "Belve", con partenza prevista venerdì 18 febbraio, non andrà in onda su decisione della Rai. Stando a quanto riporta Davide Maggio, l'azienda ha così deciso "dopo aver ricevuto una lettera con la quale si vincola messa in onda previa visione dell’interessata".

Francesca Fagnani: "La mia libertà è garantita dalla rete"

Questione della quale si era parlato già nelle scorse ore – a lanciare l'indiscrezione era stato Dagospia – con riferimento a una richiesta di possibili tagli all'intervista su alcune risposte relative alla sessualità di Elettra Lamborghini. Nelle ore successive TvBlog aveva riportato le parole della conduttrice del programma, Francesca Fagnani, che escludeva categoricamente la possibilità di questo compromesso: Mi fa impazzire quando uno arriva, si siede, firma la liberatoria, conosce il programma e le regole di ingaggio, risponde alle domande, dettaglia e poi ti fa chiamare dall’agente:

"Questo lo tagli’. Voglio dire a tutti: è inutile che fate chiamare in Rai. Su Rai2 mai sono stata condizionata dai direttori, né sulla scelta degli ospiti, né sulle domande. E non è una cosa scontata, te lo assicuro. La mia libertà è garantita dalla rete e questa è una cosa fondamentale. Figurati se mi metto paura per gli ospiti che mi chiamano e mi chiedono di tagliare. È un viziaccio pensare di fare l’editing dei programmi.

Venerdì 17 febbraio la prima puntata di Belve

Presa di posizione inamovibile da parte della conduttrice, vista la decisione dell'azienda di annullare del tutto la messa in onda dell'intervista registrata nei giorni scorsi. Al momento non ci sono dichiarazioni pubbliche o sui social da parte di Elettra Lamborghini e si attendono aggiornamenti. La messa in onda di "Belve" non dovrebbe essere in discussione, visto che nella stessa puntata era prevista l'intervista a Pamela Prati.