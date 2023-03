Belen Rodriguez commossa ricorda Maurizio Costanzo a Le Iene: “Conservo tutti i suoi consigli”

Belen Rodriguez ha aperto la puntata de Le Iene ieri sera con un omaggio a Maurizio Costanzo. Ha salutato il conduttore e giornalista morto lo scorso venerdì 24 febbraio, ricordando le tartarughine che era solito regalare agli ospiti del suo show. Con la voce rotta dal pianto, visibilmente commossa, la showgirl, presentatrice del programma ha rivolto un pensiero anche a Maria de Filippi.

"Inizio questa puntata dedicandola a uno dei più grandi giornalisti italiani, colonna portante di questa azienda a cui ieri tutta l'Italia ha dato l'ultimo saluto, Maurizio Costanzo": così Belen Rodriguez ha aperto la puntata de Le Iene ieri sera, martedì 28 febbraio 2023. La conduttrice del programma in onda su Italia1 ha rivolto un pensiero a Maria de Filippi, poi ha confessato di avere tutte le tartarughine conservate a casa, così come i consigli preziosi dispensati dal giornalista.

Nonostante qualche incomprensione, Maurizio Costanzo ha sempre espresso parole d'affetto per la showgirl argentina, spesso ospite dei suoi show. Nel 2019 il conduttore televisivo e giornalista commentò la carriera televisiva di Belen Rodriguez sottolineando il suo talento e la sua bellezza.

Belen non sparirà dalla tv, saprà ritagliarsi nuovi spazi, è diventata ormai un'artista poliedrica, capace di fare spalla e condurre con la stessa scioltezza. In tv è un personaggio capace di far parlare di sé e fa anche da calamita per un certo pubblico, che ammira la sua bellezza. Non sottovalutatela, oltre che bella, è una ragazza molto capace.