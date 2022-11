Belen Rodriguez ad Amici per Wax: “Mi piaci ma non ti lascio il mio numero perché Stefano è geloso” Belen Rodriguez è l’ospite del pomeridiano di Amici oggi. La showgirl argentina ha fatto il suo ingresso in studio per fare una sorpresa a Wax: “Mi piaci, se divorzio ci penso”.

A cura di Gaia Martino

Nella puntata di Amici 2022 di questo pomeriggio Belen Rodriguez ha fatto una sorpresa a Wax. Maria De Filippi ha accontentato l'allievo che in Casetta aveva fatto una richiesta: "Sono in fissa con Belen Rodriguez, se è possibile conoscerla o scriverle una lettera sarei contento". La showgirl argentina ha fatto il suo ingresso in studio tra gli applausi del pubblico, ha confessato a Wax di essersi riconosciuta nel suo carattere, poi ha giocato: "Mi piaci, se divorzio ci penso".

L'incontro tra Wax e Belen Rodriguez

Quando Belen Rodriguez è entrata in studio, Wax è corso da lei per abbracciarla. "Sono tutta tua. Devi sapere che ho visto tutte le tue esibizioni fino alle 2 del mattino. Hai un bel caratterino ma una domanda mi sorge spontanea: "Perché me?" ha chiesto l'argentina avanti l'allievo visibilmente emozionato. "Facciamo partire il coro sei bellissima?" ha risposto il giovane incitando il pubblico.

Belen Rodriguez ha poi rivolto i suoi complimenti all'allievo, confessando di sentirsi simile a lui caratterialmente:

Voglio farti i miei complimenti, perché mi sono riconosciuta in te. Nella testardaggine, nel fatto che te ne fo*ti, ma per davvero, non per finta. Non sei costruito, tu sei arrogantello per davvero. Mi piace questo modo di fare, per fare successo tante persone copiano gli altri e tu hai la stoffa.

Poi ha concluso: "Mi piaci, se divorzio ci penso". La frase ha scatenato il pubblico ed anche Wax che ha subito chiesto il numero di telefono scherzando. "Ma non si può" ha replicato Maria De Filippi prima di essere interrotta dall'ospite: "Non si può, Stefano si arrabbia, è un po' geloso".

"Se mi stai ascoltando, io non c'entro. Ha fatto tutto la redazione" ha allora scherzato l'allievo rivolgendosi a Stefano De Martino, "Guarda che ti aspetta fuori, per congratularsi" ha concluso Belen.