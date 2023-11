Barbara De Santi e Marco Viola come Molly e Sam in Ghost: la scena a Uomini e Donne finisce col bacio Barbara De Santi e Marco Viola nella puntata di Uomini e Donne oggi hanno imitato la scena cult di Ghost nella quale i protagonisti, Molly e Sam, lavorano all’argilla. La dama dopo aver proposto la performance in occasione della sfilata ha baciato sulle labbra il Cavaliere.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La scena iconica di Ghost si ripete anche a Uomini e Donne. La puntata del dating show oggi, giovedì 16 novembre, è dedicata alla sfilata delle dame del Trono Over a tema "Nella seduzione non ho rivali". Barbara De Santi si è calata nei panni di Demi Moore lavorando all'argilla con Marco Viola sulle note di Unchained Melody. La stessa scena è stata proposta più volte dai concorrenti del Grande Fratello, prima da Daniele Dal Moro e Wilma Goich, poi da Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese nell'edizione del reality in corso.

Barbara De Santi e Marco Viola come Demi Moore e Patrick Swayze

"Senza falsa modestia mi definisco simpatica, ironica, intelligente, ma per niente seducente. Non mi resta altro che scimmiottare una donna che è molto affascinante. Ci provo": con queste parole Barbara De Santi ha presentato la sua sfilata. La dama ha scelto di vestire i panni di Molly Jensen, protagonista del film cult Ghost. Dopo aver fatto il suo ingresso ha chiesto aiuto a Marco Viola, cavaliere del parterre maschile. Lo ha spogliato, poi insieme si sono lasciati andare alla musica. Hanno concluso l'esibizione con un bacio a stampo, sorridendo.

La dama ha conquistato il pieno dei voti con la sua esibizione: tutti le hanno regalato 9 e 10 sulla paletta. Eccetto Edoardo.

La discussione con Edoardo

Barbara De Santi dopo aver ringraziato i cavalieri del parterre, ha commentato: "Il voto di Edoardo, 7, stona. Perché ho rifiutato il suo numero. Gemma ha espresso belle parole nei tuoi confronti, mi aspettavo che la invitassi a ballare. Sei stato irrispettoso. Perché hai messo 7?". La replica dell'uomo è stata immediata: "Non ti ho trovato seducente per un insieme di cose. In una donna cerco l'allure. La sensualità è un concetto personale e particolare, non può essere graduato in una scala di valori da 1 a 10. Mi sembra anche riduttivo nei confronti delle donne. Se il concetto è che dobbiamo votare da 8 in poi, allora non facciamo più distinzioni". "Ti auguro di trovare una donna come me" ha risposto a sua volta Barbara De Santi, "Io mi auguro di no", le parole di Edoardo.