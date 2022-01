Bar Stella di Stefano De Martino verso una nuova stagione di altre 8 puntate Fanpage.it è in grado di anticipare l’intenzione della Rai di rinnovare il Bar Stella per due mini stagioni da quattro puntate ciascuna.

L’impresa eccezionale è proprio la normalità. Lo diceva Lucio Dalla e il Bar Stella, che ha capito la lezione, non a caso ne ha fatto un manifesto per la sua sigla. Sotto questa spinta, unita a quella dei numi tutelari dell’avanspettacolo televisivo che la trasmissione cita e rimastica producendo un’evasione salubre e rinfrescante, la Rai avrebbe deciso di rinnovare Stefano De Martino & co. per altre otto puntate. Fanpage.it è in grado di anticipare l’intenzione, che sarebbe stata già comunicata in produzione, di aprire due nuovi cicli da quattro puntate ciascuno (4+4). La messa in onda delle nuove puntate sarebbe quindi suddivisa tra la primavera e l’autunno del 2022.

Confermato il cast

Vedremo ancora il conduttore Stefano De Martino ridere, cantare e filosofeggiare con i suoi compagni di viaggio: il barista Luciano (Herbert Ballerina), che sogna di fare l’attore; il cameriere Franco Castiglia, storico cantante della tradizione napoletana; la cassiera Ambrosia, magnetica e fatale; la sapiosessuale Marta – interpretata da Marta Filippi; il cliente indeciso Libero Parere/Francesco Arienzo, l’avvocato D’Afflitto/Giovanni Esposito; il prof. Siniscalchi interpretato da Mario Porfito; il critico Orfeo (Giorgio Melazzi), la statua greca (Adelaide Vasaturo) e la fondamentale presenza musicale de La Niña del Sud (Carola Moccia) e della Disperata Erotica Band.

In alto: Marta Filippi e Ambrosia. In basso: Herbert Ballerina e Franco Castiglia.

Gli ascolti tv di Bar Stella

La decisione della Rai è comprensibile alla luce anche di ascolti tv assolutamente incoraggianti. La prima puntata ha raccolto 864 mila spettatori per il 6.30% di share; la seconda ha realizzato 817 mila spettatori con il 5.5%; la terza puntata ha realizzato 503 mila spettatori con il 4.30% ma è cominciata ben oltre le 23, rispetto alle prime due puntate. Restano comunque dati alti per la seconda serata di Rai2. Per fare un esempio recente: “Una pezza di Lundini” è andata avanti per quasi 60 puntate con una media appena sopra i 300 mila spettatori e uno share sotto il 3%.

Gli autori

“Bar Stella”, scritto dallo stesso Stefano De Martino con Riccardo Cassini, Fosco D’Amelio, Francesco Velonà e Diego Silva, torna con la quarta puntata il martedì 18 gennaio. Sarà l’ultima puntata inedita prima di una puntata “Il meglio di” prevista per martedì 25 gennaio 2022.