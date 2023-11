Ballando, Sara Croce nel mirino: “Dici di venire dal paesello, ma nella vita ti sei divertita” “Sappiamo che non sei rimasta nel paesello, per fortuna, sono andata su Google e ho visto che ti sei divertita nella vita “, la stuzzica Selvaggia Lucarelli. Sara Croce replica alle provocazioni della giuria. “Ho visto che hai viaggiato molto tra Dubai, Parigi, New York”, la incalza Alberto Matano.

Settimana di fuoco per Sara Croce a Ballando con le Stelle. Dopo un esordio non felicissimo per quanto riguarda il giudizio della giuria, la concorrente riesce finalmente a guadagnarsi un minimo del loro consenso, ma a quanto pare i giurati non hanno intenzione di lasciarla passare liscia alla giovane di Garlasco che ha un passato in tv e così la stuzzicano su un punto per lei debole.

Le provocazioni dei giudici di Ballando a Sara Croce

La settimana precedente Alberto Matano aveva pungolato Sara Croce su una questione a lei molto cara. “Nella clip di presentazione dici di venire da un paesello, ma scorrendo i tuoi social vedo Dubai, Parigi, New York…”. Alla concorrente, è chiaro già da ora, preme molto la questione del pregiudizio nei suoi confronti, avendo alle spalle un trascorso televisivo in qualità di “Bonas” nei programmi di Paolo Bonolis e vicende private che l’hanno preceduta. “Il fatto di venire da un paesino non significa che io sia rimasta chiusa in casa”, chiarisce lei. Ad ogni modo, dopo aver ricevuto giudizi pessimi sulle sue esibizioni, Sara Croce non si perde d’animo e ce la mette tutta per prepararsi al meglio. Questa volta infatti il suo charleston sembra convincere la giuria. “Di questa narrazione della ragazzetta che arriva dal paesello non ce ne importa. Sappiamo che non sei rimasta nel paesello, per fortuna, sono andata su Google e ho visto che ti sei divertita nella vita e bene così”, commenta Selvaggia Lucarelli.

I trascorsi in tv e la storia con il magnate iraniano

“Hai usato due parole importanti nella clip: superficialità e pregiudizio. Quale sarebbe il pregiudizio nei tuoi confronti?", la stuzzica Alberto Matano. “Perché mi hai giudicato solo guardando il mio Instagram”, replica lei. “Sei tu che hai frainteso. Forse hai la coda di paglia? C’è dell’altro? Questa reazione è esagerata, io ho solo visto che hai viaggiato molto tra Dubai, Parigi, New York”, incalza lui. Sara Croce non cede alla provocazione. È cosa nota alle cronache infatti che la ragazza abbia alle spalle una vicenda sentimentale con il magnate iraniano Hormoz Vaski, che l’ha accusata di aver finto una storia d’amore in cambio di shopping di lusso e vacanze tra Dubai, Parigi e New York, appunto. Era il 2020 e in seguito la ragazza raccontò tramite i giornali di aver subito atti di stalking da parte dell’imprenditore. La vicenda si è spostata ben presto sul piano legale, anche se l’avvocato di Sara Croce ha messo in chiaro, ai tempi, che da parte sua non è mai stata depositata alcuna denuncia.