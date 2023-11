“Avevano un piano a Uomini e Donne”, Elena Di Brino e Maurizio Laudicino replicano a Karina Cascella Karina Cascella ha accusato Elena Di Brino e Maurizio Laudicino, protagonisti del Trono Over che hanno abbandonato Uomini e Donne, di essere “scappati prima di fare una figuraccia”. “Avevano un piano”. La replica dell’ex dama è arrivata poche ore fa: “Sono tornata alla mia vita, chiedo rispetto”.

A cura di Gaia Martino

Alcune parole di Karina Cascella hanno fatto storcere il naso a Elena Di Brino e Maurizio Laudicino, ormai ex protagonisti del Trono over di Uomini e Donne. Pochi giorni fa è andata in onda la puntata nella quale i due, dopo aver litigato con Gianni Sperti e Tina Cipollari, hanno abbandonato insieme il dating show. Gesto che non è piaciuto all'ex opinionista dei programmi Mediaset che li ha accusati di essere "scappati" in seguito al fallimento di un loro presunto "piano". La replica dei diretti interessati è arrivata poche ore fa.

Le parole di Karina Cascella contro Elena Di Brino e Maurizio Laudicino

Karina Cascella attraverso le sue IG story si è mostrata d'accordo con Gianni Sperti e Tina Cipollari riguardo il percorso di Elena Di Brino e Maurizio Laudicino a Uomini e Donne. L'ex opinionista televisiva li ha accusati di avere un piano, poi fallito. "Io quel signore non lo capisco. Lei, poi, non vi dico. Credo avessero un piano e messi alle strette siano scappati prima di fare la figuraccia" ha scritto. Le sue parole hanno fatto rumore e in poche ore è arrivata la replica.

La replica di Elena Di Brino e Maurizio Laudicino

Maurizio Laudicino è stato il primo a replicare alle parole di Karina Cascella. Attraverso le story di Instagram si è rivolto all'ex opinionista televisiva, definendola "Vip o presunta tale": "Nonostante io sia uscito dalla trasmissione già da qualche giorno, ci sono VIP o presunti tali che continuano a parlare di me e della mia scelta di abbandonare senza alcuna cognizione di causa. Onestamente non mi meraviglio che Karina Cascella non mi capisca, anzi se vuole glielo spiego. Ciao". Circa due ore fa anche Elena Di Brino ha risposto alla Cascella accusandola di aver dato "opinioni improvvisate" e "prive di ogni riscontro reale". Queste le parole dell'ex dama:

A distanza di qualche settimana dalla decisione di abbandonare il programma, mi trovo a leggere opinioni improvvisate e poco costruttive oltreché prive di ogni riscontro reale. All'opinionista Cascella rispondo che non comprendo il motivo di tanto astio e soprattutto il paventato piano architettato che mi avrebbe indotta a scappare prima di fare una figuraccia. Mah.

La Di Brino ha chiarito che oggi è tornata alla sua vita quotidiana, "lontana da riflettori e pregiudizi": "Chiedo rispetto e non infondate e gratuite ingerenze. Un caro saluto" ha poi concluso.