Asia accede al Serale di Amici 24, ma per alcuni allievi non meritava: interviene Alessandra Celentano Asia ha ottenuto la maglia del Serale ad Amici 24. "Davvero? Non me lo aspettavo", ha commentato sorpresa la ballerina, Sorpresa anche per alcuni compagni, in particolare Daniele, che pensava la ragazza non fosse meritevole. Sulla vicenda è intervenuta Alessandra Celentano.

A cura di Elisabetta Murina

Dalla sfida al Serale. Come si è visto nel daytime di Amici del 21 febbraio, Asia è passata dall'essere a rischio eliminazione ad accedere alla fase finale del talent di Maria De Filippi, conquistando l'ambita maglia d'oro. Per la ballerina è stata una grande sorpresa: "Davvero? Non me lo aspettavo". Sorpresa anche per alcuni compagni, in particolare Daniele, che pensava la ragazza non fosse meritevole. Sulla vicenda è intervenuta anche Alessandra Celentano, accusandolo di non essere corerente.

Asia accede al Serale, la sorpresa in studio: "Direttamente? Non avevo capito"

Come si è visto negli scorsi daytime, Asia ha sostenuto un esame davanti ai professori di ballo, convinta di dover riconquistare la maglia della classe. Dopo essersi esibita in studio, la ballerina ha ricevuto l'approvazione da parte di Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Deborah Lettieri. I tre sì le hanno permesso di passare dalla sfida al Serale, ottenendo la maglia dorata tanto ambita. Asia è rimasta sorpresa e non riusciva a capire: "Direttamente? Non lo avevo capito. Non ci credo, veramente grazie, essendo così piccola per me è una grande rappresentazione reggere un palco così grande". In collegamento è intervenuta Maria De Filippi per congratularsi: "Eri candidata all'eliminazione, pensa te. L'oggettività dei tuoi compagni è stata sbagliata".

Le parole di Alessandra Celentano a Daniele

Nelle settimane precedenti era stato chiesto agli allievi di indicare quali compagni, secondo loro, fossero meritevoli di accedere al serale. Tra i nomi di Daniele non c'era quello di Asia, che invece nel daytime di oggi ha ottenuto la maglia dorata. Appena saputa la notizia, però, il ballerino le è corso incontro dicendole: "Me lo sentivo". Alessandra Celentano è intervenuta in collegamento e ha sottolineato la sua incoerenza: "Il vostro criterio non è oggettivo. Da 8 persone non è stata ritenuta idonea al serale. La cosa che mi meraviglia, Daniele, è che prima la tieni fuori e poi dici che te lo sentivi".

Il ragazzo ha spiegato il motivo della sua scelta: "Ero fiducioso che ce l'avrebbe fatta, non ho mai detto che non era un talento. Il fatto che non l'ho indicata tra i nomi, non significa che non sa talentuosa". "Non sei stato oggettivo, non è coerente. I fatti sono altri, non ci si crede", ha replicato la maestra. "Mi dispiace che non ci creda, ma non è quello che penso", ha concluso il ballerino.