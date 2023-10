Ascolti tv venerdì 6 ottobre: chi ha vinto tra Tale e Quale Show e La voce che hai dentro Carlo Conti resta in cima agli ascolti tv del venerdì sera, conquistando 3.381.000 spettatori pari al 22% di share con l’appuntamento di venerdì 6 ottobre. Di contro, la fiction di Canale 5 con Massimo Ranieri si ferma a 1.876.000 spettatori con uno share dell’11.1%.

A cura di Giulia Turco

La prima serata di venerdì 6 ottobre è andato in onda il finale de La Voce che hai dentro, la fiction di Canale 5 con protagonista Massimo Ranieri. In contemporanea, su Rai 1 Carlo Conti ha condotto il consueto appuntamento con lo spettacolo musicale di Tale e Quale Show, che si è confermato il programma più seguito dagli italiani.

L’ultima puntata de La voce che hai dentro con Massimo Ranieri

Carlo Conti resta in cima agli ascolti tv del venerdì sera, conquistando 3.381.000 spettatori pari al 22% di share con l’appuntamento di venerdì 6 ottobre. Siamo ormai entrati nel vivo della gara e per Rai 1 lo show musicale si conferma una garanzia, con ascolti che battono persino quelli della settimana precedente (3.227.000 spettatori con il 21.9% di share). Di contro, la fiction di Canale 5 con Massimo Ranieri si ferma a 1.876.000 spettatori con uno share dell’11.1%, dati in sensibile aumento rispetto alla penultima puntata andata in onda venerdì 30 settembre. Un racconto della città di Napoli che passa attraverso la storia della famiglia Ferrara, che dopo il successo delle prime puntate ha subito il contraccolpo della programmazione Rai.

Gli ascolti sul resto delle reti generaliste

Sul resto delle reti generaliste, nella prima serata di venerdì 6 ottobre su Rai2 la partita dei Mondiali Maschili di Rugby – Francia-Italia è la scelta di 507.000 spettatori pari al 2.7% (pre e post gara a 374.000 e il 2%). Su Italia1 Big Game – Caccia al presidente è visto da 1.194.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Totò e il principe De Curtis. L’uomo oltre la maschera segna 586.000 spettatori (3.3%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.344.000 spettatori (9.7%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 738.000 spettatori e il 5.6%. Su Tv8 le qualifiche di Formula 1 – GP Qatar ottengono 368.000 spettatori con il 2.1% (pre e post qualifiche a 213.000 e l’1.3%). Sul Nove Fratelli di Crozza sigla 1.116.000 spettatori (6%).