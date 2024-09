video suggerito

Ascolti tv venerdì 27 settembre: chi ha vinto tra Tale e Quale Show ed Endless Love La prima serata di venerdì ha visto scontrarsi Tale e Quale Show su Rai1 con Endless Love su Canale 5. Tutti di dati Auditel di ieri sera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella serata di ieri, venerdì 27 settembre, il palinsesto televisivo ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione, fiction e match sportivi. Su Rai 1 è andata in onda un nuovo appuntamento con Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti. Su Canale 5, invece, sono stati trasmessi i nuovi episodi della soap opera Endless Love. Scopriamo, quindi, chi ha vinto la gara degli ascolti tv di ieri sera, tutti i dati Auditel.

La sfida tra Rai1 con Tale e Quale Show e Canale 5 con Endless Love

Con l'inizio della nuova stagione televisiva, riprendono anche i programmi più amati dal pubblico italiano e, infatti, è tornato anche Tale e Quale Show. Il programma, condotto da Carlo Conti, è uno dei più visti del palinsesto di Rai1 e, nonostante siano ormai anni che va in onda, non perde lustro. Il secondo appuntamento con la trasmissione canora della rete ammiraglia della tv pubblica, è stato seguito da

Grande successo di Mediaset sono senza dubbio le soap opera turche. Tra queste spicca, senza dubbio, Endless Love arrivato in prima serata, che è riuscito a conquistare non pochi spettatori. Gli episodi mandati in onda nella serata di venerdì hanno conquistato.

Leggi anche Ascolti tv giovedì 26 settembre: chi ha vinto tra il Grande Fratello e Kostas

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito, gli ascolti tv delle altre reti generaliste.