Programmi tv
video suggerito
video suggerito

Ascolti TV 27 marzo 2026, stravince The Voice Generations (24%), cala Grande Fratello Vip (14.8%): i dati Auditel

Gli ascolti di venerdì 27 marzo 2026. The Voice Generations su Rai1 contro Grande Fratello Vip su Canale5. La sfida dell’access time tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Ecco tutti i dati Auditel.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Gennaro Marco Duello
0 CONDIVISIONI
Immagine

Venerdì 27 marzo 2026, la prima serata ha visto sfidarsi The Voice Generations su Rai1 e Grande Fratello Vip su Canale5. Vediamo tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste nel corso della prima serata di venerdì 27 marzo 2026.La sfida degli ascolti TV tra The Voice Generations e Grande Fratello Vip

La sfida degli ascolti TV tra The Voice Generations e Grande Fratello Vip

In prima serata, Rai1 ha proposto The Voice Generations, il talent show che vede esibirsi concorrenti di diverse generazioni. Il programma è stato seguito da 3.417.000 spettatori pari al 24% di share. Il programma vince la serata e chiude in bellezza. Su Canale5 appuntamento con Grande Fratello Vip. Il reality condotto da Ilary Blasi con Selvaggia Lucarelli si è fermato a 1.706.000 spettatori con il 14.8% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Rai2 ha trasmesso Delitti in Paradiso. La serie ha interessato 598.000 spettatori pari al 3.2% di share. Rai3 ha trasmesso Erano ragazzi in barca. Il programma ha interessato 620.000 spettatori pari al 3.7% di share.

Leggi anche
Ascolti tv 20 marzo, vince The Voice Generations (23.2%) e il Gf Vip cala ancora (14.3%): i dati Auditel

Italia1 ha trasmesso Wonder Woman 1984, il film con Gal Gadot e Chris Pine, che ha interessato 911.000 spettatori con il 6.3% di share. Su Rete4 spazio all'approfondimento di Quarto Grado che ha registrato 1.030.000 spettatori con il 8.2% di share.

Tv8 ha proposto MasterChef Italia 14 che è stato seguito da 351.000 spettatori con il 2.5% di share. Sul Nove in onda Fratelli di Crozza che è stato seguito da 1.368.000 spettatori con il 7.73% di share. Su La7, Full Monty – Squattrinati organizzati. Il programma ha interessato 401.000 spettatori con il 2.2% di share.

Chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna

Venerdì 27 marzo 2026, in access prime time, Rai1 ha trasmesso una nuova puntata di Affari tuoi con Stefano De Martino, Herbert Ballerina e Martina Miliddi. Il gioco dei pacchi è stato seguito da 4.803.000 spettatori con il 24.5% di share.

Su Canale5 appuntamento con La ruota della fortuna. Il quiz condotto da Gerry Scotti e Samira Lui ha registrato 4.874.000 spettatori pari al 24.8% di share.

Programmi TV
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Roberto Valbuzzi: “A Cortesie per gli Ospiti una concorrente mi aspettò in topless"
È sposato con Eleonora Laurito: "Lavorare insieme è un vantaggio, siamo abbastanza maturi da non portarci il lavoro a casa"
“Se potessi, lascerei il ristorante e mi dedicherei a crescere i miei figli”
Il giudice di Cortesie per gli Ospiti: "Le litigate tra concorrenti sono all'ordine del giorno"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views