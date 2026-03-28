Ascolti TV 27 marzo 2026, stravince The Voice Generations (24%), cala Grande Fratello Vip (14.8%): i dati Auditel

Venerdì 27 marzo 2026, la prima serata ha visto sfidarsi The Voice Generations su Rai1 e Grande Fratello Vip su Canale5. Vediamo tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste nel corso della prima serata di venerdì 27 marzo 2026.La sfida degli ascolti TV tra The Voice Generations e Grande Fratello Vip

La sfida degli ascolti TV tra The Voice Generations e Grande Fratello Vip

In prima serata, Rai1 ha proposto The Voice Generations, il talent show che vede esibirsi concorrenti di diverse generazioni. Il programma è stato seguito da 3.417.000 spettatori pari al 24% di share. Il programma vince la serata e chiude in bellezza. Su Canale5 appuntamento con Grande Fratello Vip. Il reality condotto da Ilary Blasi con Selvaggia Lucarelli si è fermato a 1.706.000 spettatori con il 14.8% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Rai2 ha trasmesso Delitti in Paradiso. La serie ha interessato 598.000 spettatori pari al 3.2% di share. Rai3 ha trasmesso Erano ragazzi in barca. Il programma ha interessato 620.000 spettatori pari al 3.7% di share.

Italia1 ha trasmesso Wonder Woman 1984, il film con Gal Gadot e Chris Pine, che ha interessato 911.000 spettatori con il 6.3% di share. Su Rete4 spazio all'approfondimento di Quarto Grado che ha registrato 1.030.000 spettatori con il 8.2% di share.

Tv8 ha proposto MasterChef Italia 14 che è stato seguito da 351.000 spettatori con il 2.5% di share. Sul Nove in onda Fratelli di Crozza che è stato seguito da 1.368.000 spettatori con il 7.73% di share. Su La7, Full Monty – Squattrinati organizzati. Il programma ha interessato 401.000 spettatori con il 2.2% di share.

Chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna

Venerdì 27 marzo 2026, in access prime time, Rai1 ha trasmesso una nuova puntata di Affari tuoi con Stefano De Martino, Herbert Ballerina e Martina Miliddi. Il gioco dei pacchi è stato seguito da 4.803.000 spettatori con il 24.5% di share.

Su Canale5 appuntamento con La ruota della fortuna. Il quiz condotto da Gerry Scotti e Samira Lui ha registrato 4.874.000 spettatori pari al 24.8% di share.