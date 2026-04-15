Ascolti TV martedì 14 aprile 2026, vince Montalbano (15.9%), calano GfVIp (15.1%) e Belve (8.6%)

Gli ascolti tv di martedì 14 aprile. Vince ancora Il commissario Montalbano su Rai1, che realizza 2.811.000 spettatori pari al 15.9% di share. Calano Grande Fratello Vip, 1.809.000 spettatori con il 15.1%, e Belve, 1.280.000 spettatori e 8.6.%. In access, Scotti batte De Martino.

Martedì 14 aprile, la prima serata ha visto sfidarsi Il commissario Montalbano su Rai1 e Grande Fratello Vip su Canale5. Vediamo tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste nel corso della prima serata di martedì 14 aprile.

La sfida degli ascolti TV tra Il commissario Montalbano, Belve e Grande Fratello Vip

In prima serata, Rai1 ha proposto Il commissario Montalbano – Il gatto e il cardellino, un episodio della celebre fiction con Luca Zingaretti nei panni del commissario di Vigata alle prese con una serie di misteriosi scippi. Il film è stato seguito da 2.811.000 spettatori pari al 15.9% di share.

Su Canale5 appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality condotto da Ilary Blasi con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste. Il programma si è fermato a 1.809.000 spettatori con il 15.1% di share.

Rai2 ha trasmesso Belve, il talk show condotto da Francesca Fagnani in cui i protagonisti del mondo dello spettacolo, dello sport e dell'attualità si raccontano in interviste senza filtri (questa settimana le interviste di Carlo Conti, Francesco Chiofalo e Giulia Michelini). Il programma ha interessato 1.280.000 spettatori pari all'8.6.% di share.

Chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna

Martedì 14 aprile, in access prime time, Rai1 ha trasmesso una nuova puntata di Affari tuoi con Stefano De Martino. Il gioco dei pacchi è stato seguito da 4.779.000 spettatori con il 22.1% di share. Su Canale5 appuntamento con La ruota della fortuna. Il quiz condotto da Gerry Scotti e Samira Lui ha registrato 4.987.000 spettatori pari al 23.1% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Rai3 ha trasmesso Farwest, il programma di inchieste e approfondimenti condotto da Salvo Sottile. La puntata ha interessato 487.000 spettatori pari al 3.2% di share.

Italia1 ha trasmesso Le iene presentano: la cura, lo speciale d'inchiesta del format di Italia1, che ha interessato .spettatori con il .% di share.

Su Rete4 spazio all'approfondimento di È sempre cartabianca, il talk di attualità e politica condotto da Bianca Berlinguer, che ha registrato .spettatori con il .% di share. Su La7, Di Martedì, il consueto appuntamento settimanale con la politica e l'attualità condotto da Giovanni Floris. Il programma ha interessato 1.810.000 spettatori con una percentuale di share pari all'11.1%.

Tv8 ha proposto Italia's Got Talent 2026, con le audizioni davanti alla giuria composta da Alessandro Cattelan, Elettra Lamborghini, Mara Maionchi e Frank Matano, che è stato seguito da 441.000 spettatori con il 2.4% di share.

Sul Nove in onda Only Fun Comico Show, lo show comico condotto da Belen Rodriguez e i PanPers, che è stato seguito da 600.000 spettatori con il 3.5% di share.