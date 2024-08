Ascolti tv venerdì 2 agosto: chi ha vinto tra le Olimpiadi di Parigi, Metti la nonna in freezer e Una seconda occasione

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

La prima serata di ieri, venerdì 2 agosto 2024, ha offerto ai telespettatori film, tanto sport, programmi di intrattenimento e approfondimento. Su Rai 1 è andato in onda il film Metti la nonna in freezer, su Canale 5 invece è stato trasmesso il film Una seconda occasione. Rai 2, invece, resta focalizzata sulle Olimpiadi di Parigi 2024. Ieri è stata trasmessa la settima giornata di gare dove l'Italia ha conquistato una sola medaglia: l'argento nel doppio pesi leggeri di canottaggio con Oppo e Soares. Tutti i dati Auditel di ieri, venerdì 1 agosto.

La sfida tra Metti la nonna in freezer, le Olimpiadi di Parigi 2024 e Una seconda occasione

Con l'estate il palinsesto televisivo è decisamente più scarno in fatto di novità, ragion per cui è facile che vengano trasmessi film che già sono andati in onda in precedenti occasioni. Come, ad esempio, Metti la nonna in freezer del 2018, con Fabio De Luigi e Miriam Leone, che ha conquistato. Mentre su Canale 5, dove è stato scelto un altro film, ovvero Una seconda occasione è stato la scelta di 2.073.000 spettatori con uno share del 16.1%.

Diverso il discorso delle Olimpiadi di Parigi che, di fatto, vincono la prima serata con l’Atletica che appassionato 2.115.000 spettatori arrivando al 14% di share e il Calcio con Francia-Argentina che ha intrattenuto 1.554.000 spettatori pari all’11.8% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Italia1 Din Don – Quando meno te lo aspetti ha portato davanti al video 578.000 spettatori con il 4.4% di share. Su Rai3 Lacci è stato visto da 489.000 spettatori e il 3.4% di share. Su Rete4 The Untouchables – Gli intoccabili è stato la scelta di 551.000 spettatori con 4.6% di share. Su La7 2 Agosto 1980 – Un Giorno nella Vita ha raggiunto 579.000 spettatori e il 4.3% di share. Su Tv8 I delitti del BarLume – Compro oro ha registrato 269.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove Tel chi el Telùn raduna 298.000 spettatori con il 3.1% di share.