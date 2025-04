Ascolti tv venerdì 18 aprile: chi ha vinto tra la Via Crucis al Colosseo e Tradimento

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Il palinsesto televisivo di venerdì 11 aprile 2025 ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione, approfondimento e serie tv. Su Rai 1 è stata trasmessa la solenne Via Crucis al Colosseo a Roma, in occasione del Venerdì Santo. Su Canale 5 invece la fiction turca Tradimento. Ecco chi ha vinto la sfida agli ascolti tv.

La sfida tra la via Crucis su Rai1 e Tradimento su Canale 5

Nella prima serata di ieri, venerdì 18 aprile, in occasione di Pasqua è andata in onda su Rai 1 la solenne Via Crucis al Colosseo, presidiata dal cardinale vicario Baldassarre Reina. Il rito è riuscito a catturare l'attenzione del pubblico arrivando ad ottenere 3.440.000 spettatori pari al 19.3% di share, vincendo la serata degli ascolti. Su Canale5, invece, è andato in onda un nuovo episodio della fiction turca Tradimento, che ha registrato 2.286.000 spettatori con uno share del 15.5%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Diabolik è stato scelto da 811.000 spettatori pari al 5.3%. Su Italia1 Memory incolla davanti al video 1.334.000 spettatori (8.3%). Su Rai3 Newsroom ha segnato X spettatori con il % di share. Su Rete4 Il re dei re totalizza un a.m. di 768.000 spettatori (5.8%). Su La7 Propaganda Live ha raggiunto 898.000 spettatori e il 6.7%. Su Tv8 MasterChef ottiene 698.000 spettatori con il 5.1%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza è stato visto da 644.000 spettatori (3.8%).

I dati dell'access prime time

Su Rai 1 ieri nella fascia dell'access prime time non è andato in onda Affari Tuoi, lo show condotto da Stefano Di Martino, ma una puntata speciale di Porta a Porta titolata "Il Dolore di Maria", che ha intrattenuto 3.253.000 spettatori (18.5%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.920.000 spettatori pari al 16.2%