Ascolti tv sabato 9 agosto: chi ha vinto tra Evviva di Gianni Morandi e Ciao Darwin

Gli ascolti tv di sabato 9 agosto 2025. Chi ha vinto tra Rai 1 con la replica di Evviva! di Gianni Morandi e Canale5 con la replica di Ciao Darwin: tutti i dati auditel della serata.

Il palinsesto televisivo di sabato 9 agosto 2025 ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione e approfondimento. Su Rai 1 è andato in onda il concerto evento, in replica, di Gianni Morandi dal titolo "Evviva!", trasmesso il 26 aprile 2024. Su Canale5 una replica di Ciao Darwin, il format storico di Paolo Bonolis la cui avventura si è chiusa un anno fa con l'edizione conclusiva. Ecco chi ha vinto in termini di ascolti tv.

La sfida tra Rai 1 con Evviva! e Canale5 con Ciao Darwin

Il concerto evento di Gianni Morandi, Evviva!, andato in onda il 26 aprile 2024 e trasmesso in replica su Rai 1 ieri sera, sabato 9 agosto 2025, ha vinto agli ascolti tv registrando 1.957.000 spettatori pari al 16.7% di share. Su Canale5 la replica di Ciao Darwin ha intrattenuto, invece, 1.404.000 spettatori con uno share del 16.8%.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Un figlio a ogni costo in onda su Rai 2 ha registrato 568.000 spettatori pari al 4.8% di share. El Dorado su Rai3 ha intrattenuto 525.000 spettatori e il 4.9% di share. Indiana Jones e l'ultima crociata su Italia1 ha raggiunto 891.000 spettatori (8.4% di share), Una moglie bellissima su Rete4 ha intrattenuto 468.000 spettatori (4.3% di share). Il concerto Kiss Kiss Way su Tv8 ha intrattenuto 298.000 spettatori (2.9% di share). Il piccolo Lorys sul NOVE ha segnato 259.000 spettatori con il 2.3% di share. La frode su La7 ha registrato 478.000 spettatori con il 4.2% di share.

Leggi anche Ascolti tv venerdì 8 agosto: chi ha vinto tra The Help e Memories

Gli ascolti de La ruota della fortuna: nell'access prime time di Canale5

Techetechetè non è andato in onda ieri sera, essendo Evviva! di Gianni Morandi iniziato alle 20.35. La ruota della fortuna non ha dovuto sfidarsi con il competitor di Rai 1 nell'access prime time e su Canale5 ha registrato 3.509.000 spettatori con il 28.1% di share.